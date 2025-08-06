Ένα βήμα πριν από την πλήρη κατάληψη της Γάζας

Εντείνονται οι αντιδράσεις για πλήρη κατάληψη της Γάζας τόσο από τον ΟΗΕ, όσο και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Αντιρρήσεις από τον αρχηγό του στρατού και διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Μετά από μία επεισοδιακή τρίωρη «κλειστή σύσκεψη» υπό τον Νετανιάχου, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς και ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αποφασίστηκε η πλήρης κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Δεδομένου ότι ο στρατός έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το 75% του θύλακα, η χθεσινή απόφαση επί του πεδίου σημαίνει κατάληψη του υπολειπόμενου 25% της έκτασής του, που περιλαμβάνει τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του – την Πόλη της Γάζας στον Βορρά και τα αστικά κέντρα στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Δριμείες αντιρρήσεις του αρχηγού του στρατού

Εκτός από τον μεγάλο αριθμό αμάχων, στις περιοχές αυτές υπολογίζεται ότι η Χαμάς κρύβει τους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο αρχηγός του στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, εξέφρασε δριμύτατες αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης, προτείνοντας εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια που συνίσταντο στην πολιορκία περιοχών του θύλακα, προκειμένου η Χαμάς να αναγκαστεί να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους.



Ο Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά τις προτάσεις Ζαμίρ, επικρίνοντάς τον παράλληλα ότι δυσφημίζει την κυβέρνηση διαρρέοντας στα τοπικά ΜΜΕ ότι προτίθεται να παραιτηθεί. Το πρωτοφανές δυσάρεστο κλίμα μεταξύ Νετανιάχου-Ζαμίρ, που έτυχε ευρείας δημοσιότητας στη χώρα, προσπάθησε να αποσοβήσει με σημερινές «πυροσβεστικές» δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας Κατς, λέγοντας ότι «σε μία κλειστή σύσκεψη ο αρχηγός του στρατού έχει δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράζεται ελεύθερα».



Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αύριο (7/8) κατά τη συνεδρίαση του περιορισμένης σύνθεσης υπουργικού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Μέχρι τότε – και εκτός απροόπτου – ο αρχηγός του στρατού θα υποβάλει νέα επιχειρησιακά σχέδια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νετανιάχου.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η απόφαση για πλήρη κατάληψη της Γάζας βρίσκει αντίθετο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ. Μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο τόνισε ότι πέρα από τις διεθνείς αντιδράσεις που θα πυροδοτηθούν κατά του Ισραήλ και τις μεγάλες απώλειες που αναμένονται στο στράτευμα και τους αμάχους, θα χάσουν τη ζωή τους και οι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι είτε επειδή θα εκτελεστούν από τη Χαμάς είτε από στρατιωτικά πυρά ή ακόμα από εγκατάλειψη ή ασιτία.



Η αναγγελία της απόφασης της χθεσινής σύσκεψης προκάλεσε χθες το βράδυ ογκώδη διαδήλωση στο κέντρο του Τελ Αβίβ, που διοργάνωσαν οι συγγενείς των ομήρων με κεντρικό σύνθημα «Κατάληψη της Γάζας σημαίνει θανατική ποινή για τους ομήρους». Μητέρα ομήρου, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, κάλεσε την κυβέρνηση να πράξει το παν για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τερματιστεί ο πόλεμος και «να παραδεχθεί ότι το Ισραήλ ηττήθηκε». Ακολούθησαν βίαια επεισόδια, κατά τα οποία συνελήφθησαν 16 διαδηλωτές.

Πηγή: Deutsche Welle

