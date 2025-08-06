Οι παραβιάσεις ρωσικών drones στο επίκεντρο της συζήτησης Ρούτε με τον ΥΠΕΞ της Λιθουανίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησε με τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών το ζήτημα των παραβιάσεων του λιθουανικού εναέριου χώρου από ρωσικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ παίρνει πολύ σοβαρά τέτοια περιστατικά. Παραμένουμε σε επιφυλακή και είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας απέστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ ζητώντας τη βοήθειά του στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας, αφότου δύο στρατιωτικά drones πέρασαν στο έδαφός της χώρας από τη Λευκορωσία τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

