Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα για να κρεμάσουν ένα πανό υπέρ της Παλαιστίνης στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, το σύμβολο του Βερολίνου και της Γερμανίας, όμως συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Έξι ακτιβιστές, που φορούσαν γιλέκα ασφαλείας, οδήγησαν το ανυψωτικό στην κατάμεστη πλατεία το μεσημέρι. Τρεις από αυτούς χρησιμοποίησαν το μηχάνημα για να ανεβούν στην κορυφή του μνημείου, σε ύψος 26 μέτρων.

Protesters unfurled a banner reading "Never again genocide — freedom for Palestine" from Berlin's famous Brandenburg Gate. Around 75 police officers, including climbing specialists, were deployed to arrest the protesters. pic.twitter.com/D91wpG4zff — DW News (@dwnews) November 13, 2025

Ο Φλόριαν Νατ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου, δικαιολογήθηκε ότι έδρασαν «πολύ γρήγορα». «Βρεθήκαμε εκεί μέσα σε μερικά λεπτά αλλά το ανυψωτικό ήδη ανέβαινε και δεν το σταματήσαμε εκείνη τη στιγμή, επειδή θα ήταν πολύ επικίνδυνο, στην περίπτωση ενός ατυχήματος ή μιας πτώσης», εξήγησε.

Οι τρεις ακτιβιστές που ανέβηκαν στο μνημείο τοποθέτησαν ένα πανό με την επιγραφή «Ποτέ ξανά γενοκτονία – Ελευθερία για την Παλαιστίνη» και άναψαν φωτοβολίδες. Οι υπόλοιποι κλείστηκαν στην καμπίνα του μηχανήματος και οι αστυνομικοί έσπασαν ένα τζάμι για να τους συλλάβουν.

This is Brandenburg Gate, Berlin.



If these activists so concerned with war and “genocide”, why are they screaming about Intifada? The west has to start listening when people are talking, and not just hear the parts they want to. pic.twitter.com/bzwQ4i2eOn — Yael Bar tur 🤞 (@yaelbt) November 13, 2025

Μια ειδική ομάδα της αστυνομίας σκαρφάλωσε στην Πύλη για να συλλάβει και να κατεβάσει τους τρεις ακτιβιστές. Η επιχείρηση κράτησε περίπου μιάμιση ώρα.

Όλοι τους τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως για αυθαίρετη είσοδο. Οι αρχές θα εξετάσουν επίσης αν η χρήση του ανυψωτικού προκάλεσε ζημιές στο μνημείο του 18ου αιώνα.

Berlin Brandenburg Gate today: “Never again genocide - free Palestine”

The group “peaceful against genocide”says Germany keeps delivering weapons to a genocide. pic.twitter.com/QabyYLQHda — Melanie Schweizer 🇩🇪 (@schweizermel) November 13, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.