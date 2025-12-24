Ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» απειλεί το Λος Άντζελες - Εντολές εκκένωσης σε αρκετές περιοχές

Οι αρχές του Λος Άντζελες εξέδωσαν χθες Τρίτη εντολές εκκένωσης για ορισμένες περιοχές, καθώς καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν την Καλιφόρνια, αυξάνοντας τους φόβους για επικίνδυνες πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» – δηλαδή μια καταιγίδα που μοιάζει με ποτάμι στον ουρανό – αναμένεται να πλήξει τη νότια Καλιφόρνια τις επόμενες ώρες και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη χριστουγεννιάτικη καταιγίδα», προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service / NWS), προβλέποντας έως και 250 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε πως περισσότερα από 100 νοικοκυριά έχουν λάβει εντολές εκκένωσης και ότι οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν ώστε να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών Πασίφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού, οι οποίες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, καθώς οι προβλεπόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις εγείρουν ανησυχίες για κατολισθήσεις.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από ισχυρούς ανέμους, αυξάνοντας τους φόβους για διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αποκλεισμούς δρόμων εξαιτίας πτώσης δέντρων. Για τον λόγο αυτόν, οι αρχές προειδοποίησαν τους εκδρομείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

Τι είναι τα ατμοσφαιρικά ποτάμια

Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια είναι τεράστια ρεύματα υγρασίας που μεταφέρονται στον ουρανό και μπορούν να μετατραπούν σε έντονες βροχές ή χιόνι πάνω από τη γη.

Η ονομασία τους προήλθε μετά από έρευνα που δημοσιεύτηκε τη δεκαετία του 1990 από τους επιστήμονες Yong Zhu και Reginald E. Newell του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια αναφέρονται συχνά ως ARs.

Σχηματίζονται γενικά σε τροπικές περιοχές, όπου οι θερμές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν την άνοδο υδρατμών στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ. Οι άνεμοι στον αέρα μεταφέρουν στη συνέχεια αυτήν την υγρασία στα βόρεια και νότια γεωγραφικά πλάτη.

Εμφανίζονται παγκοσμίως, αλλά είναι ιδιαίτερα συχνά στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δημιουργούν το 30% έως 50% των ετήσιων βροχοπτώσεων και είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή νερού, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης.

Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια συνήθως έχουν πλάτος από 400 έως 600 χιλιόμετρα και κινούνται υπό την επίδραση άλλων καιρικών συνθηκών.

Πολλές φορές τα φαινόμενα είναι ασθενή. Αλλά τα ισχυρότερα μπορούν να μεταφέρουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες υγρασίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να μεταφέρουν επτά έως δεκαπέντε φορές τη μέση ποσότητα νερού που απορρίπτει καθημερινά ο ποταμός Μισισιπή, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Γίνονται επίσης μεγαλύτερα, πιο υγρά και πιο συχνά όταν θερμαίνεται η ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με μια μελέτη του 2025.

Τι συμβαίνει όταν ένα ατμοσφαιρικό ποτάμι φτάνει στην ξηρά;

Όταν ο αέρας που είναι φορτωμένος με υγρασία κινείται πάνω από οροσειρές όπως η Σιέρα Νεβάδα κατά μήκος της γραμμής Καλιφόρνια-Νεβάδα, οι υδρατμοί ανεβαίνουν, ψύχονται και μετατρέπονται σε έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις, σύμφωνα με την NOAA.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κρύες χειμωνιάτικες καταιγίδες στον βόρειο Ειρηνικό, τα ατμοσφαιρικά ποτάμια τείνουν να είναι ζεστά. Το χιόνι μπορεί να πέσει σε μεγαλύτερα υψόμετρα, ενώ η βροχή συνήθως πέφτει σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει γρήγορα τήξη, απορροή και πλημμύρες.

