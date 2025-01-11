Εν όψει της επιστροφής Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Ουκρανία και Ρωσία μάχονται για το Κουρσκ

Εννέα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εμπλακεί σε μια έντονη μάχη για τον έλεγχο ενός τμήματος της ρωσικής περιοχής του Κουρσκ, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχει υποσχεθεί να διεξαγάγει ο Τραμπ.

Τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην περιοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο, επιχειρώντας να ανακαταλάβουν κάποια από τα εδάφη που κατέλαβαν αρχικά το περασμένο καλοκαίρι και στη συνέχεια έχασαν - με τον επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καυχιέται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ρωσία «παίρνει αυτό που της αξίζει». Η επίθεση ήρθε αφού η Ρωσία άρχισε να στέλνει χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη μάχη στο Κουρσκ τον περασμένο μήνα.

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που Βορειοκορεάτες μεταφέρονται στο Κίεβο για ανάκριση.

Όμως, περίπου μια εβδομάδα μετά την έναρξη της νέας επιχείρησης στο Κουρσκ, φαίνεται να έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος, με την Ουκρανία να σημειώνει πολύ μέτρια κέρδη σε ορισμένες περιοχές, ενώ η Ρωσία αντιθέτως προχωρά σταθερά κατά μήκος της αριστερής πλευράς και αιχμαλωτίζει Ουκρανούς στρατιώτες. Η Ουκρανία έχει τον έλεγχο σε σημεία στην περιοχή από τον Αύγουστο, αλλά χάνει σταθερά εδάφη, καθώς η Ρωσία, με πρόθεση να ανακαταλάβει το Κουρσκ, επικεντρώνει στην περιοχή έντονη δύναμη πυρός.

«Αυτές ήταν δύσκολες ημέρες», ανέφερε ένας Ουκρανός στρατιώτης που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, μιλώντας για τις πρώτες ημέρες της αντεπίθεσης υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Οι Ρώσοι επιτέθηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Σε ορισμένες από αυτές τα κατάφεραν. ... Πέρασαν τα σύνορα [με την Ουκρανία] σε μερικά σημεία, αλλά καταφέραμε να ανακαταλάβουμε τις θέσεις».

Τις τελευταίες ημέρες, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να ανακαταλάβουν εδάφη στο Κουρσκ. «Η σιδερένια επίθεση είναι ασταμάτητη», ανέφερε ένα κανάλι. Ο Andrei Rudenko, δημοσιογράφος κρατικών μέσων ενημέρωσης και στρατιωτικός μπλόγκερ, έγραψε στο Telegram ότι η επίθεση της Ουκρανίας «απέτυχε παταγωδώς». Οι μπλόγκερ δημοσίευσαν επίσης πλάνα από Ουκρανούς στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί.

Η εστίαση της Ουκρανίας στο Κουρσκ δείχνει πόσο σημαντικό θεωρεί το Κίεβο να κρατήσει το έδαφος, ειδικά καθώς η επικείμενη άφιξη του Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση και για τις δύο πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι αν τα στρατεύματά τους υποχωρήσουν πίσω στα σύνορα, οι 60.000 στρατιώτες που το Κίεβο λέει ότι έχει αναπτύξει η Ρωσία θα τους ακολουθήσουν στην Ουκρανία και θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη.

Η εισβολή τον Αύγουστο στο Κουρσκ αποτελεί τη μόνη σαφή πρόοδο της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που την καθιστά ακόμη πιο σημαντική για το Κίεβο.

«Υπάρχει ένα σαφές κίνητρο για την Ουκρανία να προσπαθήσει να διατηρήσει το Κουρσκ για όσο το δυνατόν περισσότερο, οπότε είναι λογικό να διεξάγει επιχειρήσεις μικρής κλίμακας για να βελτιώσει τις θέσεις της, ώστε να μπορέσει να το διατηρήσει για μεγαλύτερο διάστημα... και να προσπαθήσει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να έχει επιθετικές επιλογές σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Michael Kofman, στρατιωτικός αναλυτής στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων με έδρα τη Βιρτζίνια.

Η Ρωσία, εν τω μεταξύ, είναι πρόθυμη να ανακαταλάβει το έδαφος, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλο μέρος της στρατιωτικής της δύναμης στα ανατολικά της Ουκρανίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Κουραχόβε αυτή την εβδομάδα. Ουκρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν αυτές τις αναφορές και ανέφεραν ότι οι μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καθώς πλησιάζει η ορκωμοσία του Τραμπ, η Μόσχα, η οποία έχει το πάνω χέρι σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, έχει λιγότερους λόγους από την Ουκρανία να δει την ανάληψη των καθηκόντων του ως άμεση αλλαγή του παιχνιδιού.

«Υπάρχει ένα μακροχρόνιο αφήγημα από τις εκλογές ότι και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν ουσιαστικά τις θέσεις τους πριν από τις 20 Ιανουαρίου», δήλωσε ο Kofman. «Υπάρχουν ενδείξεις ρωσικού ενδιαφέροντος για συνάντηση με τον Τραμπ, αλλά αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με προθυμία για διαπραγματεύσεις. Δεν είναι σαφές γιατί η Μόσχα θα διαπραγματευόταν αυτή τη στιγμή, δεδομένης της πορείας του πολέμου», σημείωσε.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι ενήμεροι για τη διαφαινόμενη ορκωμοσία του Τραμπ, δήλωσε ο Oleh, 30 ετών, στρατιώτης στο 8ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. «Υπάρχει μια πολιτική πτυχή σε αυτή την επιχείρηση», είπε. «Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε». Μίλησε υπό τον όρο να χρησιμοποιηθεί μόνο το μικρό του όνομα, σύμφωνα με το ουκρανικό στρατιωτικό πρωτόκολλο.

Αλλά η κύρια ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες ήταν η χρήση από τη Ρωσία βορειοκορεατικών στρατευμάτων, ενισχύοντας τις επιθετικές δυνατότητες της Μόσχας στο Κουρσκ. Τα στρατεύματα, υποστηριζόμενα από ρωσικό πυροβολικό και drones, έχουν κινηθεί σε μεγάλες ομάδες προς τις ουκρανικές θέσεις. Σε αντίθεση με τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία συνήθως κινούνται σε μικρότερες ομάδες για να αποφύγουν τον εντοπισμό, οι στρατιώτες φάνηκε συχνά να αγνοούν τα drones που πετούσαν από πάνω τους και να προχωρούν μπροστά, ακόμη και όταν οι σύντροφοί τους τραυματίζονταν ή σκοτώνονταν δίπλα τους.

Τα ρωσικά στρατεύματα συχνά ακολουθούσαν για να σταθεροποιήσουν αυτές τις προελάσεις.

Η αρκετά απλή τακτική της εισβολής σε ουκρανικές θέσεις με τεράστιο αριθμό στρατευμάτων ήταν αρκετά επιτυχής, δήλωσε ο Oleh. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι η μονάδα του έχει επίσης καταφέρει να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένης της 810ης Ταξιαρχίας Πεζικού των Πεζοναυτών της Ρωσίας, γεγονός που μπορεί να ανάγκασε τη Ρωσία να στραφεί προς τα βορειοκορεατικά στρατεύματα νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει.

Η χρήση των μαζικών επιθέσεων των βορειοκορεατικών στρατευμάτων σημαίνει επίσης ότι η Ρωσία προφυλάσσει τους δικούς της στρατιώτες.

«Σε αυτό το σενάριο μπορεί να προφυλάσσουν τα ρωσικά στρατεύματα για άλλες επιχειρήσεις στο μέτωπο, χωρίς να τα στέλνουν στις πιο επικίνδυνες αποστολές», δήλωσε ο Oleh. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία εκμεταλλεύτηκε τις προκλήσεις επικοινωνίας μεταξύ των ρωσικών και βορειοκορεατικών στρατευμάτων ανακαταλαμβάνοντας ορισμένες θέσεις στο Κουρσκ.

Τον περασμένο μήνα, είπε ο Oleh, 400 έως 500 Βορειοκορεάτες στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανικές θέσεις, υπερτερώντας αριθμητικά των Ουκρανών που βρίσκονταν εκεί τουλάχιστον 6 προς 1. Η μάχη διήρκεσε οκτώ ώρες, μέχρι που η ουκρανική πλευρά ξέμεινε από σφαίρες και αναγκάστηκε να υποχωρήσει, σημείωσε.

Οι Ουκρανοί πήραν έναν Βορειοκορεάτη ως αιχμάλωτο πολέμου και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, είπε ο Oleh, αλλά ο στρατιώτης πέθανε από τα τραύματά του πριν προλάβει να ανακριθεί. Άλλοι Βορειοκορεάτες στρατιώτες αυτοκτόνησαν με χειροβομβίδες ώστε να αποφύγουν την αιχμαλωσία, είπε. Πολλοί άλλοι είναι νεκροί ή τραυματισμένοι στο πεδίο της μάχης.

Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες φαίνεται να λειτουργούν με εντελώς διαφορετική νοοτροπία και προσέγγιση από τα ρωσικά στρατεύματα. «Όταν οι Ρώσοι επιτίθενται στις θέσεις μας και υφίστανται απώλειες, υποχωρούν. Αλλά οι Βορειοκορεάτες απλά συνεχίζουν να προχωρούν προς τα εμπρός».

Πηγή: The Washington Post

