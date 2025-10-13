Λογαριασμός
Ισραήλ: Όμηρος βλέπει τον πατέρα του να σηκώνεται για πρώτη φορά από το αναπηρικό καρότσι - Δείτε βίντεο

Ο πατέρας του βρίσκεται σε αναπηρικό καρότσι έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 

Ομηρος Ισραήλ

Ο 23χρονος Μπαρ Κούπερσταϊν ο οποίος είναι ένας από τους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα, πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα του, Ταλ Κούπερσταϊν, ο οποίος σηκώνεται από το αναπηρικό του καροτσάκι.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο απελευθερωμένος όμηρος που είδε τον πατέρα του να σηκώνεται όρθιος από τότε που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Ο Ταλ Κουπερστάιν έμαθε να μιλάει ξανά τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τον γιο του.

Επίσης, τη στιγμή αποθανάτισαν με μια οικογενειακή φωτογραφία όπου  ο Ταλ στέκεται με το χέρι του γύρω από τον Μπαρ, ο οποίος είναι τυλιγμένος με μια ισραηλινή σημαία, και με τη μητέρα του Μπαρ, την Τζούλι, τη γιαγιά του και τον αδελφό του.

Ομηρος Ισραήλ

Η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ευχαριστεί όσους βοήθησαν στο να επιστρέψει ο Κούπερσταϊν στο σπίτι του.

«Δύο χρόνια ενός αδύνατου ταξιδιού — δύο χρόνια στα οποία κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βεβαιωθούμε ότι όλοι θα μάθουν ποιος είναι ο Μπαρ — και τώρα, όλοι θα τον γνωρίσουν επιτέλους πραγματικά», γράφει η οικογένεια.

«Δύο χρόνια κατά τα οποία ο Ταλ συνέχισε να προχωράει μπροστά, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν παρά τις δικές του προκλήσεις — όλα αυτά για να είναι έτοιμος για εκείνη την αγκαλιά με τον Μπαρ. Ξέραμε ότι και ο Μπαρ ήταν γεμάτος πίστη, θάρρος και δύναμη. Δόξα τω Θεώ, επέζησε από τις φρικαλεότητες. Τώρα είναι η ώρα για αυτόν — και για εμάς — να θεραπευτούμε».

Επίσης, ευχαριστούν τον Θεό, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον «όμορφο» λαό του Ισραήλ.

