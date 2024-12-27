Ινδία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 26 τραυματίες εξαιτίας πτώσης λεωφορείου σε ρέμα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε ρέμα στο κρατίδιο Παντζάμπ της βόρειας Ινδίας.

«Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, βρήκαν τον θάνατο στο σημερινό δυστύχημα», ανέφερε κατά την ενημέρωση εκπροσώπων του Τύπου ο Σόουκατ Άχμαντ Παρέι, αξιωματούχος της περιφέρειας Μπατίντα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο διασχίζοντας γέφυρα, με αποτέλεσμα το όχημα να βουτήξει στο ρέμα.

Το λεωφορείο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία NGK (New Guru Kashi) και εκτελούσε δρομολόγιο από το Σαρντουλγκάρ προς τη Μπατίντα. Το δυστύχημα σημειώθηκε 13 χιλιόμετρα προτού φθάσει στον προορισμό του.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

