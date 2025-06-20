Από τη Λωρίδα της Γάζας μέχρι τη ΛΔ Κονγκό, η βία με θύματα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες έφθασε σε επίπεδα «άνευ προηγουμένου» το 2024, κατήγγειλε σε ετήσια έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη ο ΟΗΕ.

«Το 2024, η βία εναντίον παιδιών κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων έφθασε σε επίπεδα άνευ προηγουμένου, καταγράφτηκε ιλιγγιώδης αύξηση 25% των σοβαρών παραβιάσεων σε σύγκριση με το 2023», τονίζει η έκθεση που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο ΟΗΕ «επαλήθευσε» 41.370 σοβαρές παραβιάσεις με θύματα παιδιά το 2024, ανάμεσά τους 36.221 που διαπράχτηκαν την περασμένη χρονιά και άλλες 5.149 που είχαν διαπραχτεί σε προηγούμενα έτη αλλά επιβεβαιώθηκαν το 2024. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό αφότου δημιουργήθηκε μηχανισμός για τον σκοπό αυτό, πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Το τραγικό ρεκόρ καταρρίπτει εκείνο που καταγράφτηκε την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2023, όταν είχε ήδη σημειωθεί αύξηση 21% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος.

Με πάνω από 4.500 νεκρά και πάνω από 7.000 τραυματισμένα, τα παιδιά συνεχίζουν να «πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα των ακατάπαυστων εχθροπραξιών» στον πλανήτη, στηλιτεύει ο ΟΗΕ.

Κάνοντας λόγο περί μεγάλης αύξησης του αριθμού των παιδιών που υπέστησαν πολλαπλές παραβιάσεις, ο ΟΗΕ καταμετρά 22.495 παιδιά που μετατράπηκαν σε θύματα στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων το 2024.

«Τα κλάματα αυτών των 22.495 αθώων παιδιών, που θα έπρεπε να μαθαίνουν να διαβάζουν ή να παίζουν μπάλα, αλλά αντί γ’ αυτό αναγκάστηκαν να μάθουν πώς να επιβιώνουν από πυρά ή βομβαρδισμούς, θα έπρεπε να μας κρατάνε ξύπνιους κάθε νύχτα», έκρινε σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση η Βιρχίνια Γάμπα, ειδική επιτετραμμένη του ΟΗΕ για το ζήτημα. «Θα όφειλαν να μας αφυπνίσουν. Είμαστε σε σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή».

Κάθε χρόνο, ο ΟΗΕ καταγράφει σε αυτή την έκθεση παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών (0-18 ετών) σε κάπου είκοσι εμπόλεμες ζώνες στην υφήλιο και τη συνοδεύει, υπό μορφή παραρτήματος, με τον «κατάλογο της ντροπής» για τις παραβιάσεις αυτές - σκοτωμούς ή ακρωτηριασμούς παιδιών, εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, απαγωγές, άρνηση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, σεξουαλική βία...

Οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα πέρυσι, μαζί με τη Χαμάς, παραμένουν σε αυτή.

Τα παλαιστινιακά εδάφη άλλωστε βρίσκονται στην πρώτη θέση της τραγικής κατάταξης, με πάνω από 8.500 σοβαρές παραβιάσεις, που κατά τη μεγάλη πλειονότητά τους αποδίδονται στις ισραηλινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων 4.800 και πλέον στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αριθμός συμπεριλαμβάνει 1.259 παιδιά που σκοτώθηκαν, κατά αριθμούς που ο ΟΗΕ λέει πως έχει επιβεβαιώσει, ενώ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία επαλήθευσης για άλλα 4.470 νεκρά παιδιά το 2024 στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τις συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπου πάνω από 500 παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού πέρυσι (234 και 327 αντίστοιχα).

Μετά τα παλαιστινιακά εδάφη, η ΛΔ Κονγκό (πάνω από 4.000 σοβαρές παραβιάσεις), η Σομαλία (πάνω από 2.500), η Νιγηρία (σχεδόν 2.500) και η Αϊτή (πάνω από 2.200) είναι οι χώρες όπου καταγράφτηκαν οι περισσότερες παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών το 2024.

Στην Αϊτή, όπου οι παραβιάσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 490% σ’ έναν χρόνο, η ισχυρότερη συμμαχία συμμοριών, η «Viv Ansanm» («Ζώντας Μαζί»), προστέθηκε στον «κατάλογο της ντροπής» εξαιτίας των στρατολογήσεων, των δολοφονιών και ακόμη των ομαδικών βιασμών παιδιών. Πρόκειται για την πρώτη φορά που προστίθεται στον κατάλογο αϊτινή εγκληματική οργάνωση, «πιθανόν η πιο βάρβαρη» από αυτές που λυμαίνονται τη χώρα της Καραϊβικής, σχολίασε αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Επίσης νέα εγγραφή στον κατάλογο είναι αυτή του καρτέλ Clan del Golfo της Κολομβίας, που κατηγορείται για στρατολόγηση παιδιών. Ευρύτερα, η Κολομβία κατέγραψε ανησυχητική αύξηση των υποθέσεων αυτής της φύσης το 2024 (450) σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος (262).

Στον «κατάλογο της ντροπής» παραμένουν εξάλλου οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, σε ανελέητο πόλεμο για πάνω από δυο χρόνια, καθώς και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, εξαιτίας της δράσης τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η έκθεση κατέγραψε αύξηση 105% των σοβαρών παραβιάσεων δικαιωμάτων παιδιών μεταξύ του 2023 και του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

