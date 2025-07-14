Γνωρίζουμε κάποιους από τους μαθητές στο γυμνάσιο της Φολεγάνδρου, οι οποίοι μάλιστα στο σχολείο τους έφτιαξαν χάρτες επαυξημένης πραγματικότητας για το νησί, αλλά διδάχτηκαν κιόλας πώς να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να καταγράψουν τα μονοπάτια του νησιού.
Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:
Δείτε εικόνες
Πηγή: skai.gr
- Επιστήμονες ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη συγχώνευση δύο τεράστιων μαύρων τρυπών που έχει καταγραφεί ποτέ
- Ο Μασκ χρηματοδοτεί τον Μασκ: Επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την SpaceX στην xAI
- «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε»: Το Grok4, ο «βοηθός τεχνητής νοημοσύνης» του Ίλον Μασκ, λέει μόνο ό,τι θες να ακούσεις
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.