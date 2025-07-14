Λογαριασμός
Το Γυμνάσιο Φολεγάνδρου χαρτογραφεί το μέλλον με AR και AI - Δείτε βίντεο

Γνωρίζουμε κάποιους από τους μαθητές στο γυμνάσιο της Φολεγάνδρου, οι οποίοι μάλιστα στο σχολείο τους έφτιαξαν χάρτες επαυξημένης πραγματικότητας για το νησί

Φολέγανδρος

Γνωρίζουμε κάποιους από τους μαθητές στο γυμνάσιο της Φολεγάνδρου, οι οποίοι μάλιστα στο σχολείο τους έφτιαξαν χάρτες επαυξημένης πραγματικότητας για το νησί, αλλά διδάχτηκαν κιόλας πώς να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να καταγράψουν τα μονοπάτια του νησιού.

Δείτε βίντεο από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Δείτε εικόνες

 
