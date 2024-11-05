Οι πιθανότητες νίκης της Κάμαλα Χάρις αυξήθηκαν από 50% σε 56% στην τελική ενημέρωση της στατιστικής πρόβλεψης του Economist, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο θα μπορούσε να ανατραπεί.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο Economist, η Κάμαλα Χάρις στον τερματισμό ενίσχυσε την εικόνα της, γεγονός που κατέδειξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση πρόβλεψης του μέσου.

Ο Economist τονίζει ωστόσο ότι δεν αποκλείεται επικράτηση Τραμπ.

Από τις 67 έρευνες που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, οι 44 έδωσαν καλύτερα ποσοστά στην Κάμαλα Χάρις, αναφέρει το δημοσίευμα, η οποία φαίνεται να ενίσχυσε τα ποσοστά της ιδιαίτερα στη Ζώνη της Σκουριάς (μια περιοχή των Βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, των Μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών και των πολύ βόρειων τμημάτων των Νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών). Προηγήθηκε κατά μέσο όρο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε έξι δημοσκοπήσεις της Πενσυλβάνια, της πιο κρίσιμης από τις αμφίρροπες πολιτείες, και με το ίδιο ποσοστό σε πέντε δημοσκοπήσεις στο Ουισκόνσιν. Στο Μίσιγκαν, άλλη μία εκ των αμφίρροπων πολιτειών, πέντε δημοσκοπήσεις την ανεβάζουν κατά δύο μονάδες κατά μέσο όρο.

Οι έρευνες ωστόσο στη Ζώνη του Ήλιου, μια περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που γενικά θεωρείται ότι εκτείνεται στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά, ήταν λιγότερο εντυπωσιακές για την αντιπρόεδρο, δείχνοντας ότι υστερούσε κατά μία έως δύο μονάδες κατά μέσο όρο στην Αριζόνα, την Τζόρτζια, τη Νεβάδα και τη Βόρεια Καρολίνα.

Τα αποτελέσματα όμως ήταν καλύτερα για τη Χάρις από ό,τι εκείνα προηγούμενων δημοσκοπήσεων σε αυτές τις πολιτείες από τις ίδιες εταιρείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.