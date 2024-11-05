Στις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες που θα είχε τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Ευρώπη ενδεχόμενη επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους μέσα ενημέρωσης και αναλυτές στη Γαλλία.

Στην εφημερίδα Le Figaro ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ εκφράζει φόβους για τις συνέπειες μιας εκλογής Τραμπ τονίζοντας πως «ποτέ μια αμερικανική προεδρική εκλογή δεν θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές συνέπειες στη Γαλλία, στην Ευρώπη και στον κόσμο », ενώ αναφερόμενος ειδικότερα στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνει ότι «αναμφίβολα θα σταματήσει, αλλά προς όφελος του Πούτιν, ο οποίος θα έχει νικήσει».

Η εφημερίδα Le Monde κάνει λόγο για ιστορικές εκλογές στις ΗΠΑ τονίζοντας ότι αυτό που δοκιμάζεται είναι η αμερικανική δημοκρατία για την οποία τα τρία τέταρτα των αμερικανών πολιτών πιστεύουν ότι απειλείται. Η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι όπως έπραξε το 2016 και το 2020 ο Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχτεί τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ σε ό,τι αφορά την ΕΕ τονίζει ότι είναι πολιτικά και οικονομικά αποδυναμωμένη και ότι προς το παρόν δε φαίνεται να είναι σε θέση να αποφασίσει ποια μέτρα πρέπει να λάβει σε περίπτωση επικράτησης του Τραμπ.

Τέλος, η εφημερίδα Liberation επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην οξύτητα της προεκλογικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ σημειώνοντας πως ο Τραμπ γνωρίζοντας πως είναι η τελευταία του ευκαιρία να επανέλθει στην προεδρία «ξέφυγε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

