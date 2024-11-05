Λογαριασμός
Ψήφισε στη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο εκλογικό του τμήμα στο Palm Beach στη Φλόριντα μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ

Election 2024 Trump

Πολύ αισιόδοξος για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, εμφανίστηκε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Φλόριντα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο εκλογικό του τμήμα στο Παλμ Μπιτς μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ. 

Στη συνέχεια, μιλώντας στον Τύπο, ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «πολύ σίγουρος» ότι θα κερδίσει τις εκλογές προτού συμπληρώσει ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν «πολύ μεγάλο προβάδισμα».

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν πως η αναμέτρηση Τραμπ-Χάρις θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

«Αισθάνομαι πολύ σίγουρος», είπε ο Τραμπ και υπογράμμισε: «Ακούω ότι τα πάμε πολύ καλά παντού». Πρόσθεσε ότι αυτή ήταν η «καλύτερη» από τις τρεις καμπάνιες που έκανε.

«Δεν θα είναι καν κοντά», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιβεβαιωθεί.», πρόσθεσε ο ίδιος.

Trump

Trump

