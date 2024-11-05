Πολύ αισιόδοξος για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, εμφανίστηκε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Φλόριντα.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο εκλογικό του τμήμα στο Παλμ Μπιτς μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.
Στη συνέχεια, μιλώντας στον Τύπο, ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «πολύ σίγουρος» ότι θα κερδίσει τις εκλογές προτού συμπληρώσει ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν «πολύ μεγάλο προβάδισμα».
Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν πως η αναμέτρηση Τραμπ-Χάρις θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.
Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
«Αισθάνομαι πολύ σίγουρος», είπε ο Τραμπ και υπογράμμισε: «Ακούω ότι τα πάμε πολύ καλά παντού». Πρόσθεσε ότι αυτή ήταν η «καλύτερη» από τις τρεις καμπάνιες που έκανε.
«Δεν θα είναι καν κοντά», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιβεβαιωθεί.», πρόσθεσε ο ίδιος.
Watch: Donald Trump and Melania Trump cast vote in Palm Beach on election day https://t.co/XuOnTnhLwV— The Independent (@Independent) November 5, 2024
