Στην αντικατάσταση, αναβάθμιση και εμπλουτισμό των μουσικών οργάνων και του σχετικού εξοπλισμού σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας προχωρά, για πρώτη φορά από το 2008, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, θα αγοραστούν, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, όλων των ειδών τα μουσικά όργανα, παραδοσιακά και μη: ταμπουράς, λύρα, ούτι, λαούτο, κ.ά, βιολιά, τσέλο, κλασικές & ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά πιάνα, φλάουτα, σαξόφωνα, τρομπέτες, βιμπράφωνο. Επιπλέον θα αγοραστεί και ο αναγκαίος εξοπλισμός όπως υποπόδια, επιτοίχιες και επιδαπέδιες βάσεις, αναλόγια ορχήστρας - οργάνων, κουρδιστήρια και μετρονόμοι.

Σημειώνεται ότι στα 52 Μουσικά Σχολεία σε όλη τη χώρα, την προηγούμενη χρονιά φοιτούσαν συνολικά 9.932 μαθητές.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η συντεταγμένη αναβάθμιση και εμπλουτισμός του εξοπλισμού, με την προμήθεια νέων μουσικών οργάνων - για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια - στα 52 μουσικά σχολεία της χώρας, είναι παρέμβαση ουσίας. Τα μουσικά μας σχολεία, αποτελούν έναν θεσμό με πολύτιμη αποστολή στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι σχολεία "ζωντανά" που καλλιεργούν ψυχές και νου, ενισχύουν την έκφραση. Παράλληλα όμως μεταλαμπαδεύουν και την παραδοσιακή μας μουσική στις νέες γενιές. Καθημερινά δίνουμε και κερδίζουμε μικρές και μεγάλες "μάχες", με στόχο την ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε βαθμίδα, για κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι για τα έτη 2021-2022 και 2022-2023 είχε γίνει αντίστοιχα η ενίσχυση των Μουσικών Σχολείων με εξοπλισμό μουσικής τεχνολογίας και ηχοληψίας.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος για την προμήθεια των νέων μουσικών οργάνων ύψους 10.000.000 ευρώ, εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.λπ.)», του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

