Εξιχνιάστηκε δολοφονία 19 χρόνια μετά: Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της

Δεκαεννέα χρόνια μετά την εξαφάνιση και δολοφονία του συνταξιούχου καθηγητή Χικμέτ Ακτσάι, η τουρκική αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση που όδευε προς παραγραφή, συλλαμβάνοντας τέσσερις υπόπτους.

Η βασική κατηγορούμενη, Εσίν Β., ομολόγησε τη δολοφονία, ενώ οι έρευνες αποκάλυψε συνεργούς για τη μεταφορά και την καύση του πτώματος σε βιομηχανική περιοχή του Σιλιβρί.

Με εντολή του διευθυντή Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης, Σελαμί Γιλντίζ, οι ομάδες του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας και ειδικά το Γραφείο Αγνοουμένων ξεκίνησαν έρευνα για να δοθεί προτεραιότητα σε φακέλους που πλησιάζουν στη λήξη του χρόνου παραγραφής.

Εντείνοντας την έρευνά τους σχετικά με αγνοούμενα πρόσωπα και με σορούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οι αστυνομικοί άνοιξαν εκ νέου τον φάκελο του συνταξιούχου καθηγητή μαθηματικών Χικμέτ Ακτσάι (55), ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 2006.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Χικμέτ Ακτσάι είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στις 2 Μαΐου 2006 και ότι μια ημέρα νωρίτερα, στη βιομηχανική περιοχή του χωριού Μπέιτσιλερ στο Σιλιβρί, ο τοπικός μουχτάρης είχε ειδοποιήσει τη χωροφυλακή για μία καμένη σορό, που ανήκε σε άνδρα αγνώστων στοιχείων, οι αστυνομικοί εξέτασαν εκ νέου τη σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Η αστυνομία, θέτοντας υπό στενή παρακολούθηση τα πρόσωπα που σχετίζονταν με τον Ακτσάι, διαπίστωσε ότι το τελευταίο όνομα που εμφανιζόταν στον φάκελο, Εσίν Β., είχε επισκεφθεί το σπίτι της στο Κοτζαέλι, όπου και σταματούσαν τα σήματα του κινητού του Ακτσάι (HTS).

Μετά από εξάμηνη έρευνα, η αστυνομία πραγματοποίησε επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και το Γκαζιαντέπ, συλλαμβάνοντας την Εσίν Β. (42), τον Ερντογάν Γ. (63), τον Ζεμτσί Σ. (45) και τον ξάδερφο του Ερντογάν Γ., Χακάν Ντ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η Εσίν Β., η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια εγκαταστάσεων στην εταιρεία Spor AŞ του Δήμου Κωνσταντινούπολης, παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με τον Ακτσάι, ξέσπασε καβγάς και εκείνη τον τραυμάτισε με μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο πάτωμα και να μείνει ακίνητος.

Η Εσίν Β. δήλωσε επίσης ότι ο Ακτσάι, καθηγητής μαθηματικών σε δημοτικό σχολείο της Μπαϊράμπασα, τη βοηθούσε οικονομικά επειδή αντιμετώπιζε δυσκολίες. Υποστήριξε ακόμη ότι ο Ακτσάι την καλούσε συχνά στο σπίτι του από τα σχολικά της χρόνια -μαζί με άλλες μαθήτριες- και ότι αργότερα, στο λύκειο, την ώθησε να συνάψει σχέση με τον καθηγητή χημείας Ερντογάν Γ.

Η ίδια κατέθεσε ότι όταν ο Ακτσάι πληροφορήθηκε πως, ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κοτζαέλι, διατηρούσε σχέση με τον Ζεμτσί Σ., θέλησε να τη συναντήσει και πήγε στο σπίτι της. Κατά τον καβγά που ακολούθησε, τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Αφού ο Ακτσάι έπεσε στο πάτωμα χωρίς να κινείται, κάλεσε τον Ζεμτσί Σ. και έβαλαν το πτώμα στο μπάνιο. Στη συνέχεια, πήραν τα κλειδιά, το τηλέφωνο και το πορτοφόλι του θύματος και πήγαν στο σπίτι του στην Μπαϊράμπασα για να ελέγξουν αν υπήρχαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να τη βλάψουν. Κατόπιν, επέστρεψαν στο Κοτζαέλι.

Η Εσίν Β. ανέφερε ότι ο Ερντογάν Γ. ήρθε επίσης στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του και, μαζί, έβαλαν το πτώμα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, αγόρασαν καύσιμα σε βενζινάδικο και έκαψαν το σώμα.

Με τη συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα, η Εσίν Β. υπέδειξε και τον τόπο του εγκλήματος, εξηγώντας πώς έγινε η δολοφονία, η μεταφορά και η καύση του σώματος.

Ηχητικό ντοκουμέντο

Οι αστυνομικοί επανεξέτασαν και την κασέτα που είχε παραδώσει στην αστυνομία ο αδερφός του Ακτσάι όταν δήλωσε την εξαφάνισή του, αφού πρώτα βελτίωσαν την ποιότητα του ήχου.

Στο ηχητικό ακούγεται ο Ακτσάι να λέει στην Εσίν Β.: «θα σε κομματιάσω, θα σε βάλω σε βαλίτσα και θα σε κάψω».

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι το 2000 ο Ακτσάι είχε περάσει από πειθαρχική διαδικασία για παρενόχληση μαθήτριας.





Πηγή: skai.gr

