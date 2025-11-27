Πάνω από 8 εκατομμύρια πλαστά και επικίνδυνα παιχνίδια κατασχέθηκαν από καταστήματα και αγορές σε όλη την ΕΕ στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης υπό τον συντονισμό της Europol, σημειώνει ο Guardian.

Πλαστά κουκλάκια, τουβλάκια, αυτοκινητάκια, σετ ζωγραφικής, λούτρινα παιχνίδια που ενέχουν κίνδυνο να πάρουν φωτιά και εκπαιδευτικά παιχνίδια κατασχέθηκαν σε 26 χώρες.

Η επιχείρηση είναι η δεύτερη σε δύο χρόνια και ανεβάζει τον αριθμό των πλαστών παιχνιδιών που κατασχέθηκαν από τις αρχές σε σχεδόν 17 εκατομμύρια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την Κίνα. Η Europol, η οποία συντόνισε τις επιδρομές, δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα παιχνίδια που κατασχέθηκαν «παραβίαζαν πλήρως τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα» που προορίζονται για παιδιά.

Συμπεριλαμβάνονται πλαστά παιχνίδια «που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία, πνιγμό, κοψίματα, εγκαύματα και έκθεση σε χημικές ουσίες που μπορεί να είναι καρκινογόνες, ανέφερε η αστυνομική αρχή.

«Ορισμένα ενέχουν κίνδυνο πνιγμού και μπορεί να καταποθούν, ενώ άλλα μπορεί να βλάψουν την ακοή ή την όραση των παιδιών», σημειώνεται.

Μεταξύ των προϊόντων υπήρχαν παιχνίδια με κάρτες, κούκλες, παιχνίδια για τα χέρια, αξεσουάρ, φιγούρες δράσης, πλαστικά παιχνίδια κατασκευών και πλωτά παιχνίδια. Τα προϊόντα που κατασχέθηκαν κυμαίνονταν από «απομιμήσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν από τα γνήσια προϊόντα, έως προφανείς απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων», δήλωσε εκπρόσωπος της Europol.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Η Europol προέτρεψε τους γονείς να είναι προσεκτικοί κατά τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους και να περιορίζονται σε αξιόπιστους λιανοπωλητές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα καταστήματα.

Ενδεικτικά σημάδια μπορεί να είναι η απουσία ετικετών ασφαλείας και οδηγιών ασφαλείας σχετικά με τον κίνδυνο ανάφλεξης των υφασμάτων.

Οι αγοραστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιχνίδια με χαρακτήρες από δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές που δεν πωλούνται σε αξιόπιστα καταστήματα, καθώς αυτά ήταν δημοφιλείς επιλογές για τους παραχαράκτες, ανέφερε η Europol σε μια μακροσκελή έκθεση σχετικά με την επιχείρηση καταστολής, που ονομάζεται Operation Ludus.

Οι παραχαράκτες χρησιμοποιούν συνήθως μπαταρίες χαμηλής ποιότητας που ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς, παράγουν ρούχα για νήπια με κορδόνια μακρύτερα από τα πρότυπα της ΕΕ, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πτώσης, και κορδέλες στα ρούχα που ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού.

Η Europol προειδοποίησε επίσης ότι τα κινεζικά πλαστά προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που πέφτουν εύκολα και μπορεί να τα καταπιούν παιδιά, όπως μαγνήτες.

«Η Κίνα παραμένει η κύρια χώρα προέλευσης των πλαστών παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ». Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμετακομιστικές οδοί και εμπορικές αποθήκες μισθώνονται για την αποθήκευση των προϊόντων.

Οι επιδρομές της Europol υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη μάχη της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρόληψη της εισόδου προϊόντων κατώτερης ποιότητας σε πλατφόρμες όπως η Shein.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε την πίεση στην κινεζική Shein την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα ενδέχεται να αποτελεί «συστημικό κίνδυνο» για τους καταναλωτές, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από την εταιρεία, μετά την εύρεση παράνομων προϊόντων προς πώληση στην αγορά της.

Η επιχείρηση της Εuropol σε 26 χώρες πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία ερευνητών από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

