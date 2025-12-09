Έξι άμαχοι νεκροί στην Καμπότζη στις εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη

Οι νέες συνοριακές εχθροπραξίες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι αμάχους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων με βάση πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Άμυνας στην Πνομ Πεν.

Ο ταϊλανδικός στρατός έπληξε την παραμεθόριο επαρχία Μπαντέ Μεντσάι μετά τα μεσάνυχτα, «προκαλώντας τον θάνατο σε βομβαρδισμούς δυο πολιτών που κυκλοφορούσαν στην εθνική οδό 56», ανέφερε το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας μέσω Facebook.

Με τους θανάτους αυτούς αυξήθηκαν σε έξι οι άμαχοι που έχουν σκοτωθεί από χθες Δευτέρα, όταν ξανάρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες συγκρούσεις στα σύνορα των δυο βασιλείων της Ασίας, προτού συμπληρωθούν καν δυο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Χθες ο υπουργός Πληροφοριών της Καμπότζης Νετ Πεκτρά δήλωνε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ταϊλανδικές επιθέσεις» στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις αμάχους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους.

Στην άλλη πλευρά, ο ταϊλανδικός στρατός ανακοίνωσε πως μέλος του σκοτώθηκε και άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφού ξέσπασαν οι νέες εχθροπραξίες.

Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν πως προκάλεσαν το ξέσπασμα νέων μαχών. Η Ταϊλάνδη εξαπέλυσε χθες αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χρησιμοποίησε άρματα μάχης εναντίον της γειτονικής χώρας.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δυο κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας οφείλεται σε διένεξή τους επί δεκαετίες όσον αφορά τα σύνορά τους--μήκους 800 και πλέον χιλιομέτρων--που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας.

Την 26η Οκτωβρίου, οι δυο χώρες υπέγραφαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που υποτίθεται πως θα γύριζε τη σελίδα των πενθήμερων μαχών τον Ιούλιο, στο έδαφος και στους αιθέρες, με 43 νεκρούς και κάπου 300.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους και στις δυο πλευρές των συνόρων. Όμως η συμφωνία αυτή πλέον μοιάζει να έχει καταρρεύσει.

Πηγή: skai.gr

