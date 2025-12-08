Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός τους, λίγη ώρα αφού γνωστοποίησε πως ταϊλανδός στρατιώτης σκοτώθηκε σε νέες μάχες στα σύνορα των δυο κρατών της Ασίας.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων Βιντάι Σουβαρί.

Στρατιώτης των ένοπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, με τις δυο χώρες να επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για τις νέες μάχες.

Δυνάμεις της Καμπότζης επιτέθηκαν στον στρατό της Ταϊλάνδης στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, «σκοτώνοντας στρατιώτη και τραυματίζοντας (άλλους) τέσσερις», ανέφερε ο Σουβαρί σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης ανέφερε ότι δυνάμεις της Ταϊλάνδης εξαπέλυσαν επίθεση στις παραμεθόριες επαρχίες Πρα Βιχάν και Οτά Μεντσέι νωρίς το πρωί, διαβεβαιώνοντας πως η Καμπότζη δεν ανταπέδωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

