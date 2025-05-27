Ρόμπερτ Κένεντι: Το εμβόλιο για τον κορονοϊό δεν θα συνιστάται πλέον για υγιή παιδιά και έγκυες

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό δεν θα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των συνιστώμενων εμβολίων για έγκυες γυναίκες και υγιή παιδιά στο πρόγραμμα εμβολιασμού των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Ο Κένεντι ανακοίνωσε την αλλαγή αυτή σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X. Τον πλαισίωναν ο Επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) Dr. Marty Makary και ο Διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) Dr. Jay Bhattacharya.

«Από σήμερα, το εμβόλιο Covid για υγιή παιδιά και υγιείς έγκυες γυναίκες έχει αφαιρεθεί από το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμών του CDC», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κένεντι. «Πέρυσι, η κυβέρνηση Μπάιντεν προέτρεψε τα υγιή παιδιά να κάνουν ακόμη ένα εμβόλιο Covid, παρά την έλλειψη κλινικών δεδομένων που να υποστηρίζουν τη στρατηγική επαναληπτικής αναμνηστικής δόσης στα παιδιά», υποστήριξε.

Το CNN σημειώνει ότι οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά με υποκείμενες παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον Covid-19.

Η αλλαγή της σύστασης έρχεται ανάμεσα σε άλλες αλλαγές στην πολιτική εμβολίων του Covid-19. Ο FDA ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι αναθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνει τα εμβόλια Covid-19, μια κίνηση που μπορεί να περιορίσει τα μελλοντικά εμβόλια σε ηλικιωμένους Αμερικανούς και άτομα με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον Covid-19.

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it’s common sense and it’s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS’s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP — Secretary Kennedy (@SecKennedy) May 27, 2025

Πηγή: skai.gr

