Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς απέτισε φόρο τιμής χθες Δευτέρα στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος απεβίωσε την προηγουμένη σε ηλικία 100 ετών στο σπίτι του στην Πλέινς, στην Τζόρτζια (νότια), χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετική» πολιτική προσωπικότητα και «παγκόσμιο ειρηνοποιό».
Ήταν «ο πρώτος» πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος «αναγνώρισε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση» και κατέβαλε ακούραστα προσπάθειες «για να εξευρεθεί δίκαιη και διαρκής λύση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο κ. Αμπάς σε συλλυπητήριο τηλεγράφημά του που μεταδόθηκε από το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.
