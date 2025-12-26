Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Συρίας δήλωσε ότι 21 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι προσωρινός.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

BREAKING | Preliminary reports of a suicide attack on Imam Ali Mosque in the Wadi al-Dhahab neighborhood in Homs, Syria during Friday prayers. pic.twitter.com/UFesvWthbt — The Cradle (@TheCradleMedia) December 26, 2025

🚨🚨 وادي الذهب : مشاهد من داخل جامع الإمام علي للتفجير الارهابي الذي استهدف مصلين من أبناء الطائفة العلوية في حمص، وأنباء عن وقوع العشرات بين شهيد وجريح https://t.co/mrIus0pXUt pic.twitter.com/GoL9ph7eeN — Syrian Democratic Ob. | المرصد الديموقراطي السوري (@SyrDemObs) December 26, 2025

Πηγή: skai.gr

