Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι βομβάρδισε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σήμερα διάφορες τοποθεσίες της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθέτησε κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.
«Χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το κέντρο εκπαίδευσης που στοχοθετήθηκε εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ.
- Τραμπ, Ουκρανία, Χριστούγεννα στη Μόσχα και πλημμύρες - 24 εντυπωσιακές φωτογραφίες της εβδομάδας
- Kommersant: Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για εδαφικές ανταλλαγές στην Ουκρανία, ωστόσο θέλει όλο το Ντονμπάς
- Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι εντείνει τους βομβαρδισμούς σε επαρχία στα σύνορα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.