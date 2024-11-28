Του Lionel Laurent*

Η μετέωρη άνοδος του Ίλον Μασκ στην κορυφή της πολιτικής των ΗΠΑ ως «τσάρος της αποτελεσματικότητας» προκαλεί αρκετό άγχος στην Ευρώπη, και όχι μόνο λόγω των υβριστικών ξεσπασμάτων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον των ρυθμιστικών κανόνων των Βρυξελλών. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε το ντουέτο Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ εξαιρετικά ανησυχητικό, αφήνοντας αιχμές ειδικά για την κυριαρχία του Μασκ στη διαστημική βιομηχανία. Η αγωνία είναι δικαιολογημένη - αλλά το να αφήνεις απλά αιχμές δεν αρκεί.

Η εταιρεία των 210 δισ. δολαρίων, SpaceX, του Musk είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ακόμη περισσότερο από τα tweets του. Οι επαναχρησιμοποιήσιμοι πύραυλοί της έχουν ουσιαστικά μονοπωλήσει μια εμπορική αγορά εκτόξευσης που κάποτε πρωτοστατούσε η Ευρώπη. Οι 6.000 δορυφόροι του Starlink που προσφέρουν internet υψηλής ταχύτητας από οπουδήποτε έχουν αλλάξει την πορεία του πολέμου στο ισχυρό πεδίο μάχης της Ουκρανίας με χρήση drones. Οι αξιωματούχοι πανικοβάλλονται ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων του δισεκατομμυριούχου θα επιδεινώσουν μια επικίνδυνη εξάρτηση: Σε πάνελ στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, ο κορυφαίος Γερμανός αξιωματούχος Andreas Mundt που αντιτίθεται στα μονοπώλια ανέφερε την επιρροή του Μασκ στο Starlink και προέτρεψε τις ρυθμιστικές αρχές της τεχνολογίας να είναι τολμηροί, λέγοντας ότι είναι «απαράδεκτο» να μπορεί ένας άνθρωπος να ασκεί κρατικές εξουσίες.

Ωστόσο, οι διαστημικές επιτυχίες του Μασκ έχουν επίσης βοηθηθεί από τις ευρωπαϊκές αποτυχίες σε σχέση με την προσαρμοστικότητα και τον ανταγωνισμό. Οι ανταγωνιστές της SpaceX έχουν κενά: η Ευρώπη δεν έχει δικό της επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο, αφού δεν στήριξε αυτή την τεχνολογία πριν από μια δεκαετία. Οι παλαιού τύπου επιχειρήσεις όπως η δορυφορική τηλεόραση υποφέρουν στην εποχή του streaming, όπως το Netflix, ενώ αγορές όπως το Wi-Fi ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιρειών δελεάζονται από το πιο προσιτό και εύκολο στην εγκατάσταση κιτ της Starlink. Ο αποδιοργανωτικός αντίκτυπος της πτώσης των τιμών είναι συνεχής, ακόμη και εν μέσω ενός κύματος συγχωνεύσεων για μαζική αύξηση: η Intelsat με έδρα στο Λουξεμβούργο, η οποία εξαγοράζεται από την SES SA, σημείωσε πτώση 9,4% στα έσοδα τρίτου τριμήνου, με πτώση 13,7% στα - έσοδα από υπηρεσίες πτήσεων. Οι μετοχές της Eutelsat Communications SACA με έδρα το Παρίσι, η οποία συγχωνεύθηκε με την OneWeb του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό 19 ετών.

Καθώς η Ευρώπη διστάζει για το πώς να καλύψει τη διαφορά, η Starlink προσθέτει νέες νίκες στη βάση των 4 εκατομμυρίων συνδρομητών της. Η αεροπορική εταιρεία Air France-KLM - που ανήκει εν μέρει στη γαλλική κυβέρνηση - τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε συμφωνία με τη Starlink για να προσφέρει Wi-Fi υψηλής ταχύτητας στις πτήσεις της από το επόμενο καλοκαίρι. Τον ίδιο μήνα, η Starlink ανακοίνωσε μια συμφωνία με τον κορυφαίο αμερικανικό πελάτη United Airlines Holdings, Inc. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novaspace, Nathan de Ruiter, λέει ότι η Starlink είναι σε θέση να βελτιώσει και να επαναλάβει το προϊόν της καθώς εκτοξεύει περισσότερους δορυφόρους.

Αν και το να είσαι καλός στην κατασκευή πυραύλων δεν είναι σαφώς λόγος για να επιτρέψεις τη συσσώρευση αδικαιολόγητης δύναμης στα χέρια ενός ατόμου, το Starlink είναι ένα τρομερό προϊόν και η πιο επείγουσα «μάχη» των Ευρωπαίων θα πρέπει να προωθήσει μια βιώσιμη εγχώρια εναλλακτική - ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής της Amazon.com, Τζεφ Μπέζος είναι η πιο α λα Μασκ εναλλακτική στον ορίζοντα. Τα «παράπονα» από άτομα όπως η Μέρκελ μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο είδος διαδικασίας αφύπνισης - υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος βαρύνει την καινοτόμα τεχνολογία, όχι μόνο τη ρύθμιση. Περισσότερες κρατικές δαπάνες βρίσκονται στο δρόμο μέσω του καθυστερημένου έργου IRIS² και οι νέες νεοφυείς επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τους δικούς τους εκτοξευτές. Σε ένα πρόσφατο ταξίδι της αμυντικής βιομηχανίας, είδα ευρωπαϊκή τεχνολογία επιτήρησης που βασιζόταν στο Starlink σε συνδυασμό με ένα εφεδρικό σύστημα, το οποίο πιθανότατα θα συνεχίσει την πίεση να χρηματοδοτήσει εναλλακτικές λύσεις που δεν ανήκουν στον Μασκ. Εάν εμφανιστεί ποτέ ένα ευρωπαϊκό Starlink, θα μπορούσε να ισοπεδώσει τους όρους παιχνιδιού.

Ας ελπίσουμε ότι η δράση Τραμπ και του Μασκ θα πείσει επίσης τους επιφυλακτικούς Ευρωπαίους να μιμηθούν έναν άλλο μοχλό της επιτυχίας της SpaceX: βαθιές, μεγάλες κεφαλαιαγορές ικανές να χρηματοδοτήσουν και να κλιμακώσουν ριψοκίνδυνα εγχειρήματα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η «αδιαμφισβήτητη» τεχνολογική υστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαφαινόμενοι εμπορικοί δασμοί καθιστούν επιτακτική την ένωση των κεφαλαιαγορών. Ίσως μια μεγαλύτερη ανησυχία από τη γεωπολιτική δύναμη του Μασκ είναι η τάση της Ευρώπης να ενεργεί μόνο σε μια κρίση - ένα άλλο πράγμα για το οποίο η Μέρκελ μπορεί να γνωρίζει κάτι.

Αυτή η στήλη δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της συντακτικής επιτροπής ή του Bloomberg LP και των ιδιοκτητών της.

*O Lionel Laurent είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που γράφει για το μέλλον του χρήματος και το μέλλον της Ευρώπης. Προηγουμένως, ήταν ρεπόρτερ για το Reuters και το Forbes.

Πηγή: The Washington Post

