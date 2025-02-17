Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίσθηκαν κατά την κατάρρευση κτιρίου στην περιφέρεια του Καΐρου, μετέδωσε η κρατική εφημερίδα Al-Akhbar Al-Youm.

Ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στη λαϊκή συνοικία Κερντάσα στην επαρχία Γκίζα, ενώ τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η έκρηξη φιάλης υγραερίου προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Ο οικοδομικός κανονισμός εφαρμόζεται κατά άνισο τρόπο στην μεγαλούπολη των 26 εκατομμυρίων κατοίκων που έχει γνωρίσει πλήθος πολύνεκρων καταρρεύσεων κτιρίων τα τελευταία χρόνια οι οποίες οφείλονται στην κακή κατάσταση των κατασκευών και τις παραβιάσεις των κανόνων δόμησης.

Πηγή: skai.gr

