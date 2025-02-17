Νότια Κορέα: Γνωστή ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Γνωστή Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός, η Kim Sae-ron βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Σεούλ την Κυριακή, σχεδόν δύο χρόνια αφότου αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα, μετά την καταδίκη της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πτώμα της 24χρονης ανακάλυψε ένας φίλος της, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Κιμ ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδική ηθοποιός και έχτισε μια αξιοσημείωτη καριέρα, ενώ είχε εμφανιστεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο τελευταίος γνωστός ρόλος της ήταν στο Κ-δράμα του Netflix "Bloodhounds" του 2023.

Τον Απρίλιο του 2023 δικαστήριο της Σεούλ την έκρινε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό της στην πρωτεύουσα, ένα χρόνο νωρίτερα. Η ηθοποιός απέφυγε τη φυλακή, αλλά της επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 14.000 δολάρια και από τότε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 205.000 likes, ενώ τα σχόλια ήταν απενεργοποιημένα στον λογαριασμό της.

Τα αίτια θανάτου της ακόμα διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

