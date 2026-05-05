Ο Γιαντολάχ Τζαβανί, αναπληρωτής επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, (IRGC), προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρέμβουν στο Στενό του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση».

«Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Χτύπησε κάθε πόρτα κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά μάταια», δήλωσε ο Τζαβανί στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Είπε ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ επιδιώκει να ανοίξει την πλωτή οδό «ασκώντας πίεση» στο Ιράν.

«Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη. Έχει αντιμετωπίσει μια υπερδύναμη», είπε, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα υπερβούν κατά πολύ αυτές του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα επιστρατεύσουν όλη τους τη δύναμη και τελικά θα ηττηθούν», δήλωσε ο Τζαβανί.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.