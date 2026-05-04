Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου Γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε σε δηλώσεις του στο Fox ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου Γης» σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Project Freedom».

Παράλληλα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι «έβαλε στο στόχαστρο χώρες που δεν εμπλέκονται» στο Στενό του Ορμούζ, κάνοντας ειδική αναφορά σε φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας.

Μάλιστα, κάλεσε, τη Σεούλ να συμμετάσχει στην επιχείρηση, γράφοντας: «Ίσως είναι ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «κατέρριψαν» επτά μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ νωρίτερα ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, είχε κάνει λόγο για έξι που βυθίστηκαν.

«Αυτό είναι ό,τι τους έχει απομείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, πέρα από το περιστατικό με το νοτιοκορεατικό πλοίο, «δεν έχουν καταγραφεί ζημιές» σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.