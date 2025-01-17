Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεκτείνει την έρευνά της για το εάν το X του Ίλον Μασκ παραβιάζει τους κανόνες ελέγχου περιεχομένου, απαιτώντας από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να παραδώσει εσωτερικά δεδομένα.

Το εκτελεστικό τμήμα της ΕΕ ζήτησε από το X να παράσχει έγγραφα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αλγόριθμων συστάσεων και εάν έχουν αλλάξει πρόσφατα, σύμφωνα με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Σήμερα λαμβάνουμε περαιτέρω μέτρα για να ρίξουμε φως στη συμμόρφωση των συστημάτων συστάσεων της X με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το DSA», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Henna Virkkunen.

Ο έλεγχος της πλατφόρμας από την ΕΕ έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες καθώς ο Μασκ, πλέον βασικός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε να υποστηρίζει ακροδεξιούς πολιτικούς όπως η υποψήφια καγκελάριος Άλις Βάιντελ από το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η ΕΕ διερευνά το X στο πλαίσιο του DSA από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η επιτροπή την Παρασκευή ζήτησε επίσης από την πλατφόρμα X να διατηρήσει τα εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον αλγόριθμό της από τώρα έως το τέλος του 2025 και ζήτησε πρόσβαση στις τεχνικές διεπαφές της εταιρείας.

Ο Μασκ έχει συγκρουστεί με την επιτροπή στο παρελθόν. Σε μια ανάρτησή του τον Νοέμβριο στο X, χαρακτήρισε «μη δημοκρατικές» τις ενέργειες της ΕΕ και πρότεινε στο ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσει απευθείας, αντί να παραδώσει την εξουσία στο εκτελεστικό του σκέλος.

Τα πρόστιμα βάσει του DSA μπορούν να φτάσουν έως και το 6% των ετήσιων παγκόσμιων πωλήσεων μιας εταιρείας.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.