Να εξασφαλίσει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή πυραύλων Tomahawk, προσπαθεί με κάθε τρόπο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως δήλωσε την Κυριακή, αν ο Αμερικανός πρόεδρος εγκρίνει την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία, οι πύραυλοι αυτοί δεν θα χρησιμοποιηθούν σε κτυπήματα εναντίον πολιτών, αλλά μόνο για στρατιωτικούς στόχους.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησαν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και την πιθανότητα κτυπημάτων μακράς εμβέλειας σε ρωσικό έδαφος.

