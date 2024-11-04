Εντελώς απρόβλεπτη παραμένει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ

Ουδεμία δημοσκόπηση υπέδειξε πως έχει καθαρό προβάδισμα είτε η Κάμαλα Χάρις, είτε ο Ντόναλντ Τραμπ: μια ημέρα προτού ανοίξουν οι κάλπες, οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ φαντάζουν πιο απρόβλεπτες από ποτέ, ανάμεσα σε δυο αντιπάλους απόλυτα διαφορετικούς.

Η Δημοκρατική αντιπρόεδρος και ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος συνέχιζαν χθες Κυριακή τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις τους σε πολιτείες-κλειδιά, όπου θα κριθεί αν θα ανοίξει για πρώτη φορά η πύλη του Λευκού Οίκου σε γυναίκα, ή αν αντίθετα για να επιστρέψει ο Ρεπουμπλικάνος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να σαρώσει, «πλημμύρα» ψήφων υπέρ του. Η Κάμαλα Χάρις, σε σταθμό της εκστρατείας της στο Μίσιγκαν, από την πλευρά της διαβεβαίωσε πως «η ορμή πέρασε στη δική μας πλευρά».

Στην πολιτεία αυτή, όπου κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων αραβικής καταγωγής —κάπου 200.000 άνθρωποι—, εξαιτίας της υποστήριξης της απερχόμενης κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, η υποψήφια των Δημοκρατικών υποσχέθηκε να «κάνει το παν για να σταματήσει ο πόλεμος» στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

«Θέλω να πω ότι αυτή η χρονιά είναι δύσκολη, με δεδομένο το μέγεθος των θανάτων και των καταστροφών στη Γάζα, με δεδομένο τον αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων και των εκτοπισμένων στον Λίβανο», η κατάσταση είναι «φοβερή», αναγνώρισε.

Από την άλλη, ο Ρεπουμπλικάνος επιδόθηκε σε νέες φραστικές υπερβολές.

Αναφερόμενος στο θωρακισμένο γυαλί που τοποθετείται πλέον γύρω του στις δημόσιες εμφανίσεις του, μετά τις δυο απόπειρες δολοφονίας του από το καλοκαίρι, είπε πως για τον πετύχει κάποιος πρέπει να «διαπεράσει» τους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως αυτό δεν τον πείραζε «και τόσο».

«Δεν έπρεπε να φύγω» από τον Λευκό Οίκο, πέταξε επίσης ο 78χρονος μεγιστάνας, ο οποίος ουδέποτε αναγνώρισε την ήττα του το 2020 και οπαδοί του οποίου έκαναν έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Όπως και η Κάμαλα Χάρις, που το ανακοίνωσε χθες, πάνω από 78 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει ήδη, είτε εκ των προτέρων, ή μέσω ταχυδρομείου.

Αύριο (σ.σ. μεθαύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας), αφού κλείσουν τα εκλογικά κέντρα, θα αρχίσει η πυρετώδης αναμονή. Κανένας δεν ξέρει αν θα χρειαστούν ώρες ή μέρες προτού τα αμερικανικά μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, που έχουν παραδοσιακά αυτό το προνόμιο, να είναι σε θέση να προβλέψουν τη νίκη της μιας ή του άλλου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος έχει ήδη ρίξει τα θεμέλια αμφισβήτησης του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας του.

«Προσπαθούν με όλη τους τη δύναμη να κλέψουν» τις εκλογές, είπε με το κόκκινο καπελάκι του χθες, αμφισβητώντας για ακόμη μια φορά την αξιοπιστία των διαδικασιών καταμέτρησης των ψήφων.

Ο εκλογικός μηχανισμός «είναι αξιόπιστος», αντέταξε η Κάμαλα Χάρις.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times και Siena, επικεντρωμένη σε επτά πιο κρίσιμες πολιτείες, υπέδειξε πως η διαφορά είναι πολύ μικρή για να εξαχθεί το παραμικρό συμπέρασμα.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών λογαριάζει στην υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση, ζήτημα που ανέδειξε στη γενικά κεντρώα εκστρατεία της, για να κινητοποιήσει μαζικά τις γυναίκες.

Από την άλλη ο μεγιστάνας των ακινήτων, που δεν φάνηκε να κόπτεται για την προσέλκυση μετριοπαθών ψηφοφόρων, χρησιμοποιεί ρητορική ολοένα πιο βίαιη.

Πριν από τις δηλώσεις του για το ότι θα έπρεπε κάποιος να «διαπεράσει» τον Τύπο με σφαίρες, είχε ήδη προκαλέσει αντεγκλήσεις μοιάζοντας να λέει πως θα ήθελε να φέρει αντιμέτωπη ορκισμένη αντίπαλό του, την πρώην κοινοβουλευτικό των Ρεπουμπλικάνων Λιζ Τσέινι, με κάνες τουφεκιών.

Οι χθεσινές τοποθετήσεις του «δεν είχαν καμιά σχέση με το να κάνει κανείς κακό» σε εργαζόμενους στα ΜΜΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ απεναντίας ανησυχεί για τον «κίνδυνο» που διατρέχουν οι δημοσιογράφοι που «θα έπρεπε κι αυτοί» να έχουν προστατευτικό τζάμι, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της εκστρατείας του.

Οι δυο αντίπαλοι, που έχουν δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στις εκστρατείες τους τόσο ο μεν όσο και η δε, συνεχίζουν να περιδιαβαίνουν τις διεκδικούμενες πολιτείες και να γεμίζουν μέχρι απόλυτου κορεσμού τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα ηλεκτρονικά, με διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Η εξηντάρα αντιπρόεδρος, πρώην εισαγγελέας από την Καλιφόρνια, κόρη τζαμαϊκανού πατέρα και ινδής μητέρας, έγινε μάλλον ξαφνικά υποψήφια πρόεδρος τον Ιούλιο, μετά την εκκωφαντική απόφαση του Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, να αποσυρθεί από την κούρσα.

Καλεί τους Αμερικανούς να «γυρίσουν τη σελίδα μιας δεκαετίας με τον Ντόναλντ Τραμπ», τον μεγιστάνα των ακινήτων που εξελέγη προς γενική κατάπληξη το 2016 στην προεδρία προκαλώντας σειρά ανατροπών στις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ και κλονίζοντας τη δημοκρατία στη χώρα.

Η Κάμαλα Χάρις τον έχει χαρακτηρίσει «φασίστα» που θέλει διακαώς «εκδίκηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, που οι καταδίκες και οι διώξεις σε βάρος του μοιάζουν να γλιστρούν και να φεύγουν από πάνω του, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί απροκάλυπτα προσβλητική γλώσσα, αμφισβητώντας μεταξύ άλλων την ευφυία της αντιπάλου του.

Παρουσιάζει τον εαυτό του περίπου ως θεόσταλτο ηγέτη για τις ΗΠΑ που κατ’ αυτόν απειλούνται από οικονομικό κατακλυσμό και υφίστανται «εισβολή» από εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες, πολλοί από τους οποίους είναι σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο «δολοφόνοι».

Το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ, ομοσπονδιακό κράτος, είναι περίπλοκο. Η προεδρία κρίνεται έπειτα από γενική, αλλά έμμεση ψηφοφορία: οι πολίτες αναδεικνύουν εκλεκτορικό σώμα με 538 μέλη, μοιρασμένα στις 50 πολιτείες, που σημαίνει πως ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος δεν έχει αποφασιστική σημασία.

Πολλές πολιτείες θεωρούνται ήδη δεδομένες για την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξού οι προσπάθειες των δυο αντιπάλων και το ενδιαφέρον έχουν επικεντρωθεί τόσο στις επτά «swing states», τις διεκδικούμενες πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.