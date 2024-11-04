Πανικός επικράτησε το πρωί σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Παρισιού, στην πόλη Σεν-ε-Μαρν της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς, όταν άγνωστος επιτέθηκε με τσεκούρι εναντίον του πλήθους, μετά από συμπλοκή.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 08:00 τοπική ώρα στον σταθμό Οζουάρ-λα- Φεριέρ (Ozoir-la-Ferrière), περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Παρισιού.

Για άγνωστη προς το παρόν αιτία ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ πολλών ανθρώπων - πιθανότατα αντίπαλων συμμοριών - και ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε τσεκούρι και επιτέθηκε.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ένα από τα θύματα έχει ακρωτηριασμένο χέρι και ένα άλλο φέρει ανοικτό τραύμα στο κεφάλι.

Δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

