Ολοένα και βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Κίνα, με τους πολίτες να μην επιλέγουν πια να μην ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Συγκριμένα, ο αριθμός των νέων γάμων που καταγράφηκαν στην Κίνα πρόκειται να μειωθεί φέτος φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, παρά τη σαρωτική κυβερνητική εκστρατεία για την ενίσχυση του γάμου και την ενθάρρυνση των γεννήσεων.

Η κατακόρυφη πτώση των γάμων –και των γεννήσεων– σύμφωνα με το CNN αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το Πεκίνο, το οποίο ανησυχεί όλο και περισσότερο για τον αντίκτυπο της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού και της γήρανσης του πληθυσμού στην επιβράδυνση της οικονομίας της χώρας.

Περίπου 4,74 εκατομμύρια κινέζικα ζευγάρια επιβεβαίωσαν τους γάμους τους τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2024, μείωση 16,6% από τα 5,69 εκατομμύρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων την Παρασκευή.

Η πτώση είναι σύμφωνη με μια πτωτική τάση που έχει ξεκινήσει από το 2013, με περισσότερους από 13 εκατ. νέους γάμους, και σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κινέζων δημογραφικών ειδικών οι γάμοι το 2024 θα πέσουν κάτω από το χαμηλό ρεκόρ του 2022, δηλαδή τους 6,83 εκατ. γάμους από τότε που άρχισαν τα αρχεία γύρω στο 1980.

Η ανάκαμψη των γάμων πέρυσι μετά την άρση των αυστηρών περιορισμών για τον Covid φαίνεται να είναι μια ανωμαλία που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τη συσσωρευμένη ζήτηση.

Ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια και το ποσοστό γεννήσεων πέρυσι ήταν το χαμηλότερο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας το 1949. Το 2022, η χώρα ξεπέρασε την Ινδία ως το πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι βλέπουν μια άμεση σχέση μεταξύ των λιγότερων γάμων και των γεννήσεων στη χώρα, όπου οι κοινωνικοί κανόνες και οι κυβερνητικοί κανονισμοί καθιστούν πρόκληση για τα ανύπαντρα ζευγάρια να κάνουν παιδιά.

Για να αντιστρέψουν την πτώση, οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων, από οικονομικά κίνητρα έως εκστρατείες προπαγάνδας, για να ωθήσουν τους νέους να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά.

Οι αξιωματούχοι έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για ραντεβού στα τυφλά, μαζικούς γάμους και προσπάθησαν να περιορίσουν την παράδοση των μεγάλων πληρωμών όπου παραδοσιακά πλήρωνε ο γαμπρός την οικογένεια της μέλλουσας συζύγου του για την «τιμή της νύφης», γεγονός που καθιστά τον γάμο απρόσιτο για πολλούς φτωχούς άνδρες σε αγροτικές περιοχές.

Από το 2022, η Ένωση Οικογενειακού Προγραμματισμού της Κίνας έχει ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα για τη δημιουργία μιας «νέας εποχής κουλτούρας γάμου και τεκνοποίησης», εγγράφοντας δεκάδες πόλεις για να προωθήσουν την «κοινωνική αξία της τεκνοποίησης» και ενθαρρύνοντας τους νέους να παντρευτούν και να γεννήσουν σε κατάλληλη ηλικία».

Αλλά μέχρι στιγμής, αυτές οι πολιτικές δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τους Κινέζους νέους ενήλικες που παλεύουν με την υψηλή ανεργία, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την έλλειψη πιο ισχυρής υποστήριξης κοινωνικής πρόνοιας εν μέσω της οικονομικής επιβράδυνσης.

Πολλοί αναβάλλουν τον γάμο και τον τοκετό – και ένας αυξανόμενος αριθμός νέων επιλέγει ακόμη και να τους αποφεύγει εντελώς.

Η Κίνα δεν είναι όμως η μόνη χώρα που παλεύει με την πτώση των ποσοστών γάμου και γεννήσεων. Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν επίσης εισαγάγει μέτρα για την ενθάρρυνση των γεννήσεων – όπως οικονομικά κίνητρα, κουπόνια σε μετρητά, επιδοτήσεις στέγασης και περισσότερη υποστήριξη για τη φροντίδα των παιδιών – με περιορισμένη επιτυχία.

