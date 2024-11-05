Με αφορμή τη στήριξη στο πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις ο Ντικ βαν Ντάικ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους θαυμαστές του να συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Σε ασπρόμαυρο βίντεο στο YouTube, ο 98χρονος ηθοποιός μοιράστηκε μια ιστορική στιγμή, τη συμμετοχή του το 1964 σε εκδήλωση για τα πολιτικά δικαιώματα.

«Πριν από 50 χρόνια, ήμουν στο βήμα με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος απευθυνόταν σε περίπου 60.000 ανθρώπους στο Λος 'Αντζελες και ήμουν εκεί για να διαβάσω ένα μήνυμα γραμμένο από τον Ροντ Σέρλινγκ τον τύπο που έγραψε το «Twilight Zone». Το έβγαλα τις προάλλες και νομίζω ότι σήμερα έχει την ίδια σημασία -αν όχι μεγαλύτερη- με τότε, οπότε αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να το διαβάσω» είπε αρχικά ο θρυλικός κωμικός ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

