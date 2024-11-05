Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό (Jean-Noël Barrot) θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη, στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη για να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και "τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", δήλωσε ο ίδιος στο δίκτυο France 2.

Ο Μπαρό είχε μεταβεί και πάλι στο Ισραήλ με αφορμή την πρώτη επέτειο από την πρωτοφανή, φονική επίθεση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται εν μέσω μιας σαφούς έντασης τις τελευταίες εβδομάδες στις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γαλλία, ύστερα από δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων που χρησιμοποιούνται στη Γάζα ή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι "σπέρνει βαρβαρότητα".

«Ο διάλογος δεν διακόπηκε ποτέ», επέμεινε ο Μπαρό.

«Το Παρίσι θα συνεργαστεί με όποιον νικήσει στις εκλογές»

Σε ερώτηση σχετικά με το αν μια νίκη του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπαρό απάντησε: «Είμαστε στο πλευρό των ΗΠΑ, ιδίως στον Λίβανο, για να προτείνουμε ειρηνευτικές φόρμουλες ώστε να διασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη στην περιοχή»

Ο Μπαρό πρόσθεσε ότι το Παρίσι θα συνεργαστεί με όποιον κερδίσει τις σημερινές εκλογές στις ΗΠΑ και επεσήμανε την αναστολή από τον εκλιπόντα Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν ορισμένων παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ, μετά την εισβολή του τελευταίου το 1982 στον Λίβανο ως παράδειγμα του πώς η Ουάσινγκτον θα μπορούσε ακόμη να κάνει περισσότερα.

«Ο πόλεμος έχει διαρκέσει υπερβολικά πολύ και η χρήση βίας πρέπει να δώσει τη θέση της στη χρήση του διαλόγου και της διπλωματίας», κατέληξε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

