Στη λίμνη Κόμο, στο πασίγνωστο για την ομορφιά του θέρετρο της Ιταλίας, εταιρεία επικοινωνιών βρήκε ένα πρωτότυπο σουβενίρ να πουλήσει στους τουρίστες. Παστεριώνει αέρα από την περιοχή σε κονσέρβα και το πουλάει στους επισκέπτες.

Σε ρεπορτάζ του CΝN αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η εταιρεία επικοινωνιών «ItalyComunica» λέει ότι έχει εμφιαλώσει τον αέρα της γραφικής λίμνης Κόμο της Ιταλίας με τιμή 9,90 ευρώ το κουτί.

Κάθε κουτί λέγεται ότι περιέχει 400 χιλιοστόλιτρα «100% αυθεντικού αέρα» που συλλέγεται από τη λίμνη Κόμο, έναν προορισμό που έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής στους τουρίστες τα τελευταία χρόνια χάρη στην ομορφιά του και τις ενώσεις διασημοτήτων του – ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έχουν ένα σπίτι σε κοντινή απόσταση. Εκεί γυρίστηκαν ταινίες όπως το «Casino Royale» και το «House of Gucci».

Τα κουτάκια κοστίζουν 9,90€. Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά στο CΝN από την Italycomunica srl

Περισσότεροι από 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν τη λίμνη Κόμο το 2023 και οι αριθμοί αυξάνονται συνεχώς, σύμφωνα με το γραφείο τουρισμού της Λομβαρδίας.

Σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τον αριθμό των επισκεπτών, ο ειδικός μάρκετινγκ Davide Abagnale δημιούργησε αρχικά έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου που πουλούσε αφίσες για τη λίμνη Κόμο, αφού είδε τόσες πολλές αφίσες του Σαν Φρανσίσκο και του Λος Άντζελες στον μήνα του μέλιτος το 2022.

Η τελευταία του πρωτοβουλία, η πώληση κονσερβοποιημένου αέρα, στοχεύει να «δημιουργήσει ένα αναμνηστικό που θα μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί σε μια βαλίτσα για τουρίστες» και «κάτι πρωτότυπο, διασκεδαστικό και ακόμη και προκλητικό», δήλωσε στο CNN, εκπρόσωπος της ItalyComunica.

«Δεν είναι προϊόν, είναι μια απτή ανάμνηση που κουβαλάς στην καρδιά σου», είπε ο Abagnale στο CNN, προσθέτοντας ότι μόλις οι τουρίστες επιστρέψουν στο σπίτι και ανοίξουν το κουτί, μπορούν να το επαναχρησιμοποιήσουν ως θήκη για στυλό αναμνηστικών.

Ο δήμαρχος διαφωνεί

Η Ιταλία επιβάλλει κανόνες παραλίας και φώτα στάσης για selfie καθώς ο αριθμός των τουριστών φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο

Δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Ο δήμαρχος του Κόμο Alessandro Rapinese είπε ότι δεν θα ήταν η πρώτη του ιδέα για τουρίστες και θα προτιμούσε να πάρουν στο σπίτι άλλα αναμνηστικά, όπως τα μεταξωτά μαντήλια για τα οποία είναι γνωστή η περιοχή.

«Είναι μια νέα ιδέα, αλλά όχι για όλους», είπε στο CNN. «Αλλά ως δήμαρχος μιας από τις πιο όμορφες πόλεις της Ιταλίας, αν κάποιος θέλει να πάρει λίγο από τον αέρα του στο σπίτι, είναι εντάξει, αρκεί να έχει και όμορφες αναμνήσεις από αυτήν την περιοχή».

Πάντως το Κόμο δεν είναι το πρώτο ιταλικό τουριστικό σημείο που προσφέρει ένα κουτάκι από τον καλύτερο αέρα του. Ο Abagnale λέει ότι η ιδέα προήλθε από άλλες τοποθεσίες, όπως η Νάπολη, όπου ο τοπικός αέρας πωλείται εδώ και χρόνια.

Και το 2020, μια εταιρεία άρχισε να πουλά μπουκάλια «αυθεντικού» αέρα από την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία για να παρέχει στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό το άρωμα του σπιτιού.

Οι τουρίστες μπορούν επίσης να αγοράσουν κονσέρβες αέρα στην Ισλανδία, ενώ μια καναδική εταιρεία σημείωσε έκρηξη στις πωλήσεις της το 2015, όταν εκατοντάδες Κινέζοι πελάτες άρχισαν να αγοράζουν κονσέρβες αέρα.

Πηγή: skai.gr

