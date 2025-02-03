Ξεκινά «σκληρούς» εμπορικούς πολέμους για να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους του που έχουν περιθωριοποιηθεί από την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ενεργεί «από απόγνωση» για το δολοφονικό τίμημα της φαιντανύλης. Ξεκίνησε επιχειρήσεις κατά των μεταναστών εν μέσω ανησυχίας για τα «τρύπια» νότια σύνορα. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τη βοήθεια του Ίλον Μασκ, αρχίζει να αποσυνθέτει την αμερικανική διοίκηση που οι υποστηρικτές του κατηγορούν για τα προβλήματά τους.



«Όταν ένας πρόεδρος εκλέγεται από τον λαό και στη συνέχεια κάνει αυτό που υποσχέθηκε να κάνει, αυτό είναι δημοκρατία», έγραψε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο X το βράδυ του Σαββάτου.

«Όταν ένας πρόεδρος εμποδίζεται από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες, αυτό είναι ολιγαρχία. Ο Πρόεδρος Τραμπ αρνείται να γονατίσει σε αυτή την ολιγαρχία. Προσδεθείτε!» (ετοιμαστείτε)



Ωστόσο, η φρενήρης προσπάθεια του Τραμπ να τηρήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις σε πολλούς ψηφοφόρους μπορεί να έχει τίμημα σχολιάζει το CNN.



Στο εξωτερικό, απειλεί να θέσει σε κίνδυνο την παραδοσιακή αμερικανική ηγεσία και τις υποχρεώσεις που έχει θέσει από καιρό η χώρα για τον εαυτό της, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι διεθνείς συμφωνίες και οι δεσμεύσεις που έγιναν προς τους συμμάχους είναι επίσης σε κίνδυνο - όπως η εμπορική συμφωνία της Βόρειας Αμερικής που ποδοπάτησε ο Τραμπ με τεράστιους νέους δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό και η συνθήκη βάσει της οποίας οι ΗΠΑ παρέδωσαν τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά.



Και στο εσωτερικό, μια επιταχυνόμενη εκκαθάριση εργαζομένων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και αλλοπρόσαλλες αποφάσεις για τις δαπάνες έχουν ήδη θέσει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια που είναι κρίσιμη για την ευημερία εκατομμυρίων πολιτών, καθώς και τη νομιμότητα της εκδίωξης πολλών ομοσπονδιακών εργαζομένων για την εκπλήρωση των πολιτικών ιδιοτροπιών του Τραμπ.



Καθώς η δεύτερη προεδρία του Τραμπ εισέρχεται στην τρίτη της εβδομάδα, υπάρχουν αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με το εάν η ριζική αναστάτωση - η οποία συχνά αψηφά γενιές αμερικανικής πολιτικής και αμφισβητεί ακόμη και το νόμο - θα διορθώσει οποιοδήποτε από τα προβλήματα που εξελέγη να λύσει.



Θα μπορούσε αντ’ αυτού να προκαλέσει βαθύτερους εθνικές διαιρέσεις, να δημιουργήσει οικονομικό χάος και πόνο στους καταναλωτές - που τον εξέλεξαν, εν μέρει, για να μειώσουν τις τιμές - να αυξήσει τις απώλειες θέσεων εργασίας και να αφήσει την Αμερική απομονωμένη αφού αποξένωσε τους καλύτερους φίλους της στον κόσμο και κατέστρεψε τη διεθνή τάξη;



Ο Τραμπ δεν θα κάτσει να ακούσει τέτοια πράγματα. Μπορείτε να διαφωνήσετε με την αντίληψή του στα οικονομικά. Αλλά υπόσχεται μια πλήρη αναμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας, του ελεύθερου εμπορίου και μια ανοικοδόμηση της παραγωγικής βάσης των ΗΠΑ - ακόμα κι αν ρίξει τους Αμερικανούς συμμάχους σε οικονομικές κρίσεις.



«ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΣΜΟΙ!» έγραψε την Κυριακή ο πρόεδρος στο Truth Social. «Γιατί να χάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΩΝΤΑΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ».

Ο Τραμπ τζογάρει πολύ με το μέλλον της Αμερικής

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% σε αγαθά από τον Καναδά και το Μεξικό και φόρους 10% στις κινεζικές εισαγωγές που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 12:01 π.μ. ET (7:01 π.μ. ώρα Ελλάδας) την Τρίτη.



Ο πρόεδρος είπε το βράδυ της Κυριακής ότι σχεδιάζει να μιλήσει με ηγέτες στον Καναδά και το Μεξικό τη Δευτέρα, αν και δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι θα αλλάξει γνώμη.



«Δεν περιμένω κάτι πολύ δραματικό. Βάζουμε δασμούς. Μας χρωστάνε πολλά χρήματα και είμαι σίγουρος ότι θα πληρώσουν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς έβγαινε από το Air Force One.



Η πίστη του στους δασμούς - μια οικεία οικονομική «κατασκευή» που βοήθησε να επιταχυνθεί η Μεγάλη Ύφεση τη δεκαετία του 1930 - αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο στοίχημα.



«Πρόκειται για μια πληγή στην αμερικανική οικονομία που προκαλεί ο ίδιος», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς στο CNN. Ο Σάμερς, ο οποίος υπηρέτησε υπό τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, πρόσθεσε: «Συνεπώς, θα περίμενα ότι ο πληθωρισμός τους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες θα είναι υψηλότερος, επειδή το επίπεδο των τιμών πρέπει να ανέβει όταν επιβάλλεις φόρο σε αγαθά που οι άνθρωποι αγοράζουν».



Η διάλυση της κυβέρνησης μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη. Ένα προσωρινό πάγωμα των δαπανών, που αποσύρθηκε εσπευσμένα από τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, κατέδειξε το χάος που θα μπορούσε να προκύψει εάν διαλυθούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται εκατομμύρια.



Οι μεγαλύτερες κινήσεις του Τραμπ μέχρι στιγμής αντικατοπτρίζουν ορισμένες από τις δια βίου εμμονές του, συμπεριλαμβανομένης της τάσης να ασκεί εξουσία έναντι ασθενέστερων αντιπάλων. Οι υποστηρικτές του επιμένουν ότι αυτή η λογική λειτουργεί - επικαλούμενοι την υπαναχώρηση της Κολομβίας την περασμένη εβδομάδα, σε μια σύγκρουση για τις απελάσεις μεταναστών, υπό την απειλή των αμερικανικών δασμών που καταστρέφουν την οικονομία. Αποδίδουν επίσης τις πρόσφατες απελευθερώσεις ομήρων από τη Χαμάς στη Γάζα στην προειδοποίηση του Τραμπ ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως» στη Μέση Ανατολή.



Ωστόσο, τα αντισυμβατικά βήματα του Τραμπ για τη μετατροπή της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με αστραπιαία ταχύτητα ενέχουν επίσης πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους. Η κατοχή εκ μέρους του τεράστιας εκτελεστικής εξουσίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υπερβολή που αγνοεί τις πιο πιεστικές ανησυχίες των ψηφοφόρων. Και κινδυνεύει να οδηγήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην αγκαλιά αντιπάλων όπως η Κίνα.



Όλα αυτά ισοδυναμούν με έναν εκπληκτικό καταιγισμό οικονομικής, διπλωματικής και εγχώριας ισχύος, που συμβαίνει βάσει σχεδίου με τρομακτικό ρυθμό, συχνά χωρίς δημόσια διαφάνεια, που είναι σχεδόν αδύνατο να επεξεργαστούν οι πολίτες.

Η επίδειξη ισχύος του Τραμπ κλονίζει τη Βόρεια Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο

Ο πρόεδρος αυτό το Σαββατοκύριακο ανακοίνωσε δασμούς 25% στον Καναδά και το Μεξικό και επέβαλε φόρους 10% στις κινεζικές εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανανεώνει επίσης το αίτημά του να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία. Ο Τραμπ αναγκάζει τη Δανία να παραδώσει τη Γροιλανδία και τον Παναμά να εγκαταλείψει τον έλεγχο του καναλιού της. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε τον πρόεδρο του Παναμά την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει «μέτρα απαραίτητα για την προστασία των δικαιωμάτων της» βάσει της Συνθήκης για τη Διώρυγα του Παναμά, επειδή εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ κατέχουν δύο λιμάνια κοντά στα δύο άκρα της βασικής πλωτής οδού. Ο Τραμπ προειδοποίησε αργότερα: «Θα την πάρουμε πίσω, διαφορετικά θα συμβεί κάτι πολύ ισχυρό».



Ο Τραμπ έχει επίσης παγώσει την εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ, η οποία διατηρείται για δεκαετίες με βάση την αρχή ότι η καταπολέμηση της πείνας, της φτώχειας και των ασθενειών προάγει την παγκόσμια σταθερότητα που κάνει τους Αμερικανούς ασφαλέστερους. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ποιες υπηρεσίες πληρούν τις προϋποθέσεις για να εξαιρεθούν από τις περικοπές από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο ιστότοπος της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) έπεσε. Και ο Μασκ δήλωσε το Σαββατοκύριακο στο X ότι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διάσωση εκατομμυρίων ζωών είναι «μια εγκληματική οργάνωση». Και πρόσθεσε: «Ώρα να πεθάνει». Το CNN ανέφερε την Κυριακή ότι ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας της USAID τέθηκαν σε διοικητική άδεια μετά από μια απόπειρα να αρνηθούν πρόσβαση σε στελέχη του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Μασκ.



Στο εσωτερικό, καθώς επιταχύνει τον ρυθμό των μαζικών απελάσεων, η κυβέρνηση την Κυριακή ανακάλεσε την προστασία για 300.000 Βενεζουελάνους, αφήνοντάς τους ευάλωτους προς απέλαση στην καταπιεστική, φτωχή πατρίδα τους.



Οι ομάδες του Τραμπ έχουν επιταχύνει μια εκκαθάριση μεταξύ των αξιωματούχων επιβολής του νόμου, απολύοντας περισσότερους από δώδεκα εισαγγελείς που εργάζονταν στις υποθέσεις της 6ης Ιανουαρίου 2021 (εισβολή στο Καπιτώλιο), και απαιτώντας ονόματα πρακτόρων του FBI που διατάχθηκαν να εργαστούν σε υποθέσεις κατά του Τραμπ – μια κίνηση που δυνητικά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταδιοδρομία και το προς το ζην χιλιάδων ανθρώπων.



Ο Μασκ, ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας που έχει δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκάλεσε μεγαλύτερη αναστάτωση. Η ομάδα του DOGE έχει πρόσβαση στο ομοσπονδιακό σύστημα πληρωμών, δυνητικά επιτρέποντάς του να παρακολουθεί και να περιορίζει τις κρατικές δαπάνες, αφού ο κορυφαίος αξιωματούχος στο Υπουργείο Οικονομικών -ο οποίος αρνούνταν την πρόσβαση αυτή- αποχώρησε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα.

Οι δασμοί του Τραμπ συμπυκνώνουν την προεδρία του στην εντέλεια

Οι νέοι εμπορικοί πόλεμοι του Τραμπ συμπυκνώνουν την απεριόριστη χρήση της εξουσίας του, και δείχνουν πώς οι πεποιθήσεις του έρχονται σε αντίθεση με δεκαετίες συμβατικής παγκόσμιας ηγεσίας των ΗΠΑ.



Οι τεράστιοι δασμοί που σχεδιάζει να επιβάλει στον Καναδά και το Μεξικό την Τρίτη μπορούν να αναχθούν στη μακροχρόνια πεποίθησή του ότι η Αμερική «κλέβεται» από σχεδόν κάθε άλλο έθνος.



Ο φαινομενικός σκοπός των δασμών είναι να τιμωρήσει τους συμμάχους της Αμερικής επειδή απέτυχαν να κάνουν περισσότερα για να καταπολεμήσουν τη μετανάστευση χωρίς έγγραφα και για τη φαιντανύλη που φθάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ βλέπουν την αγάπη του προέδρου για τους «όμορφους» δασμούς ως μοχλό πίεσης για να εξαναγκάσει παραχωρήσεις από άλλες χώρες που θα του επιτρέψουν να παρουσιάσει «νίκες», οι οποίες συχνά φαίνονται να έχουν λιγότερη ουσία από ό,τι ισχυρίζεται.



Αυτή τη φορά όμως, η επιβολή δασμών χαρακτηρίζεται ως νίκη από μόνη της. «Αυτές είναι υποσχέσεις που δόθηκαν και υποσχέσεις που τηρήθηκαν από τον πρόεδρο», δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.



Αλλά η νίκη θα έχει κόστος.



Ο Καναδάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει αντίποινα σε αμερικανικές εισαγωγές άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αρκετοί κορυφαίοι επαρχιακοί πολιτικοί του Καναδά, στο μεταξύ, προέτρεψαν τους πολίτες τους να ξεκινήσουν μποϊκοτάζ σε προϊόντα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών.



Το Μεξικό δεσμεύεται να αποκαλύψει τη δική του απάντηση τη Δευτέρα. Η Πρόεδρος Η Κλαούντια Σέινμπαουμ προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες, και όχι η αντιπαράθεση, είναι οι καλύτεροι τρόποι επίλυσης προβλημάτων. Είπε: «Η κυριαρχία δεν είναι διαπραγματεύσιμη».



Ενώ οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού για συνοριακά ζητήματα «σιγόκαιγαν» από καιρό, τα προβλήματα στα βόρεια σύνορα φαίνονται αμελητέα.



Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, πέρυσι μόνο 43 λίβρες (19,50 κιλά) φαιντανύλης κατασχέθηκαν στα βόρεια σύνορα, σε σύγκριση με περισσότερες από 21.000 λίβρες (πάνω από 9,5 τόνους)που κατασχέθηκαν στα νοτιοδυτικά σύνορα. Και ο Καναδάς έχει ήδη δεσμευτεί να δαπανήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μια ενισχυμένη επιχείρηση για την περιφρούρηση των συνόρων.

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται εναντίον ενός από τους καλύτερους φίλους της Αμερικής;

O παραπάνω μεσότιτλος θέτει το ερώτημα εάν η Νο. 1 εξωτερική προτεραιότητα της Αμερικής αντιμετωπίζει πραγματικά μια απειλή από τον Καναδά, με τον οποίο οι ΗΠΑ απολαμβάνουν την πιο ολοκληρωμένη εμπορική τους συνεργασία.

Η στροφή του Τραμπ εναντίον του Καναδά –ο οποίος ουσιαστικά ακυρώνει την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά που ο ίδιος υπέγραψε στην πρώτη του θητεία και ανακήρυξε ως μεγάλη νίκη- κινδυνεύει να προκαλέσει βαθιά ύφεση στην οικονομία ενός έμπιστου συμμάχου και να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες καναδικές θέσεις εργασίας.



Και ενώ το Μεξικό και ο Καναδάς βρίσκονται σε ευάλωτη θέση λόγω των μικρότερων οικονομιών τους, μπορούν ακόμα να βλάψουν τις ΗΠΑ. Τα αντίποινά τους, οι δασμοί που θα επιβάλουν, θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε βασικά αγαθά - ακόμη και όταν ο Τραμπ δεσμεύεται να μειώσει το κόστος των ειδών στη λιανική για τους Αμερικανούς καταναλωτές.



Οι δασμολογικές επιθέσεις του Τραμπ στο Μεξικό και τον Καναδά αντιστρέφουν επίσης ένα έργο δεκαετιών για την ενσωμάτωση των οικονομιών των ΗΠΑ και του Καναδά - μέρος ενός ευρύτερου στόχου της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ για την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας τάξης ελεύθερων εθνών βασισμένη σε κανόνες με στόχο την προώθηση της ευημερίας και της δημοκρατίας.



Στην περίπτωση του Καναδά, αυτό σήμαινε ότι θα υπερασπιστεί την Αμερική, στις μεγαλύτερες ώρες της ανάγκης της – μεταξύ άλλων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001.



«Η ιστορία μας έχει κάνει φίλους, η οικονομία μας έχει κάνει εταίρους και η αναγκαιότητα μας έχει κάνει συμμάχους», δήλωσε το Σάββατο ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. «Αυτό ίσχυε για πολλές δεκαετίες… από τις παραλίες της Νορμανδίας μέχρι τα βουνά της Κορεατικής Χερσονήσου, από τα χωράφια της Φλάνδρας μέχρι τους δρόμους της Κανταχάρ».



Ο Τραμπ, ωστόσο, επιδιώκει να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στο δυτικό ημισφαίριο - ο οποίος, μαζί με την αγάπη του για τους δασμούς, δημιουργεί ένα κλίμα 19ου αιώνα.



«Ο Καναδάς πρέπει να γίνει η λατρεμένη μας 51η Πολιτεία. Πολύ χαμηλότεροι φόροι και πολύ καλύτερη στρατιωτική προστασία για τον λαό του Καναδά — ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΑΣΜΟΙ!» έγραψε την Κυριακή ο Τραμπ στο Truth Social από τη Φλόριντα, όπου επισκέφτηκε δύο φορές ένα από τα γήπεδά του του γκολφ το Σαββατοκύριακο.



Αλλά οι απειλές του προέδρου έχουν γυρίσει μπούμερανγκ.



«Είναι μια πράξη οικονομικού πολέμου. Και ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος μόλις σήμερα το πρωί ότι πρόκειται για άμεση επίθεση στην κυριαρχία μας», είπε την Κυριακή στο CNN η πρώην υπουργός Οικονομικών του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ. Η Φρίλαντ, υποψήφια για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά, και ως εκ τούτου για να αντικαταστήσει τον Τριντό ως πρωθυπουργό, πρόσθεσε: «Οι Αμερικανοί θα μείνουν έκπληκτοι από την καναδική απάντηση. Έχουμε πληγωθεί, σίγουρα, επειδή είμαστε φίλοι και γείτονές σας. Αλλά πάνω από όλα, είμαστε θυμωμένοι και είμαστε ενωμένοι και αποφασιστικοί».



Ωστόσο, ο Τραμπ δεν κρύβει αυτό που θέλει, και αυτή τη στιγμή, ασκεί σχεδόν απόλυτη εξουσία.



«Ηγέτης μας δεν είναι κάποιος που είναι πολύ μυστηριώδης... Θα σας πει τι πρόκειται να κάνει, και θα το κάνει πραγματικά», είπε ο Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα.



Ή, όπως το έθεσε ο Βανς: «Προσδεθείτε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.