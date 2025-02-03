Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με Ουκρανία και Ρωσία: Πάνε «μάλλον καλά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε χθες Κυριακή πως η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία, χώρες εμπλεκόμενες σε πόλεμο που θα συμπληρώσει τρία χρόνια στα τέλη του μήνα, και πάνε «μάλλον καλά».

«Διεξάγουμε συναντήσεις και συνομιλίες με διάφορους παράγοντες, ανάμεσά τους τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και θεωρώ ότι οι συνομιλίες αυτές πάνε μάλλον καλά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος αφού κατέβηκε από το προεδρικό αεροσκάφος στην Ουάσιγκτον, όπου επέστρεψε από το Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Κιθ Κέλογκ: Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα χρειαστεί να «κάνουν παραχωρήσεις»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο στρατηγός ε.α. Κιθ Κέλογκ, έκρινε χθες Κυριακή πως «και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν παραχωρήσεις» για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε όταν εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Κι οι δυο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν παραχωρήσεις. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις, και θεωρώ πως και τα δυο μέρη θα κάνουν παραχωρήσεις», ανέφερε ο ειδικός επιτετραμμένος που ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News: δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, επέμεινε.

«Είναι προς το συμφέρον όλων μας, τόσο των ΗΠΑ όσο και σε διεθνές επίπεδο, να φροντίσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος», συνέχισε ο Κιθ Κέλογκ. «Και θεωρώ πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος που είναι ικανός να το καταφέρει», σημείωσε, προσθέτοντας πως είναι «πεπεισμένος» ότι θα το επιτύχει.

«Ο μοναδικός άνθρωπος με τον οποίο ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι διατεθειμένος να συζητήσει, αφού περιφρόνησε άλλους ηγέτες, είναι ο πρόεδρος Τραμπ», επέμεινε ο ογδοντάρης στρατηγός ε.α., παρασημοφορημένος άλλοτε αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του Πεζικού.

«Θα κάνουμε συζητήσεις με όλους (...) κατόπιν, πιθανόν στο εγγύς μέλλον, θα βρούμε τον τρόπο να βάλουμε τέλος σε αυτή τη σύρραξη. Κι αυτό θα είναι καλό και για τα δυο μέρη», διαβεβαίωσε.

Η προοπτική της έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο θίγεται ολοένα περισσότερο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που εκλήφθηκε ως σημείο καμπής.

Ο Ρεπουμπλικάνος επέκρινε προεκλογικά τα μεγάλα ποσά που δαπάνησαν οι ΗΠΑ για να υποστηρίξουν τον στρατό της Ουκρανίας. Όμως έχει υιοθετήσει επίσης σκληρό τόνο έναντι της Ρωσίας, απειλώντας τη ιδίως με περαιτέρω κυρώσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος τον περασμένο μήνα για συνομιλίες με την Ουκρανία — αλλά όχι με τον ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτηρίζει «έκνομο». «Δεν επαφίεται σ’ αυτόν να αποφασίσει», αντέτεινε χθες ο στρατηγός ε.α. Κέλογκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.