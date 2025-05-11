Εκλογές στην Αλβανία: Στο 29,53% η συμμετοχή στις 14:00 – Προσωρινή διακοπή σε δυο εκλογικά κέντρα

Ο Κεντρικός Εκλογικός Φορέας της Αλβανίας (KQZ) ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία συμμετοχής στις εκλογές μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 2.276 εκλογικές κάλπες που απέστειλαν δεδομένα, το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 29,53%.

Σε σύγκριση με τις δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν από δύο χρόνια, παρατηρείται αύξηση περίπου 2,2 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό υπολείπεται εκείνου των γενικών εκλογών που είχαν διεξαχθεί πριν από τέσσερα χρόνια, όπου η συμμετοχή έως τις 14:00 είχε φτάσει το 35,62%.

Η εκλογική διαδικασία δεν κύλησε παντού ομαλά. Στην εκλογική Περιφέρεια του Ελμπασάν, και συγκεκριμένα στο εκλογικό κέντρο αριθμός 2447, η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά. Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές ειδοποιήθηκαν για παρατυπίες και έσπευσαν στον χώρο για διερεύνηση. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ήδη ξεκινήσει να δίνουν τις επίσημες καταθέσεις τους. Η ομαλή συνέχεια της ψηφοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομικών ελέγχων.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο εκλογικό κέντρο 27/42 στον δήμο του Librazhd. Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι διέκοψαν προσωρινά τη διαδικασία, όταν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ψηφοφόρων που φωτογράφιζαν το ψηφοδέλτιο – μία σοβαρή παραβίαση του εκλογικού κώδικα. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων, ούτε αν έχουν ληφθεί νομικά μέτρα, υπενθυμίζεται ότι τέτοιες πράξεις επισύρουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί ομαλά στις πληγείσες περιοχές, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και αποκατασταθεί η τάξη.

Πηγή: Himara.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.