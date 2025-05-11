Το Πεκίνο είναι πρόθυμο για τον επαναπροσδιορισμό των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ με δεδομένες τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

“Διαφαίνεται ότι οι Κινέζοι πολύ, πολύ πρόθυμοι για να παίξουν μπάλα και να εξομαλύνουν τα πράγματα για την επιστροφή στην κανονικότητα”, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και στην εκπομπή "Sunday Morning Futures", ο Κέβιν Χάσετ διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου.

Ο Χάσετ είπε επίσης, ότι περισσότερες ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν ν’ αναμένονται μετά από την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας, για μία συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

