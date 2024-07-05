Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και την ανάληψη των καθηκόντων του, δηλώνοντάς του ότι επιθυμεί να ενισχύσει την «ειδική σχέση» των δύο χωρών.

«Χαίρομαι για την κοινή δουλειά μας υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον κόσμο και για την ενίσχυση της ειδικής σχέσης των δύο χωρών μας», έγραψε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to Prime Minister Keir Starmer on becoming Prime Minister of the United Kingdom.



I look forward to our shared work in support of freedom and democracy around the world, and to further strengthening the special relationship between our two countries. — President Biden (@POTUS) July 5, 2024

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη συνεργασία τους στο θέμα της Ουκρανίας αλλά αναφέρθηκαν επίσης και στην προστασία των Συμφωνιών της Μεγάλης Παρασκευής για τη διευθέτηση του ζητήματος της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανυπομονεί να υποδεχτεί τον Στάρμερ στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε.

Ανυσηχία για επίσκεψη Όρμπαν στη Μόσχα

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ ανέφερε στο ίδιο μπρίφινγκ ότι η Ουάσινγκτον «ανησυχεί» από την απόφαση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν να επισκεφθεί τη Μόσχα. Το ταξίδι αυτό «δεν θα προωθήσει την ειρήνη και είναι αντιπαραγωγικό όσον αφορά τη στήριξη της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, σημείωσε η εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.