ΗΠΑ-Μπάιντεν: Υποφέρει και από κρυολόγημα - Μίλησε με τον γιατρό του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε μια σύντομη, προφορική επικοινωνία με τον επικεφαλής των γιατρών του για το κρυολόγημά του τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η επικοινωνία αυτή δεν ήταν ιατρική εξέταση, διευκρίνισε η εκπρόσωπος Καρίν Ζαν-Πιερ κατά το μπρίφινγκ των δημοσιογράφων. Ο Λευκός Οίκος είχε δώσει προηγουμένως αντικρουόμενες εκδοχές για το αν ο Μπάιντεν είχε δει γιατρό μετά την τηλεμαχία με τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

