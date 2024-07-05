ΗΠΑ-Μπάιντεν: Υποφέρει και από κρυολόγημα - Μίλησε με τον γιατρό του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε μια σύντομη, προφορική επικοινωνία με τον επικεφαλής των γιατρών του για το κρυολόγημά του τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Η επικοινωνία αυτή δεν ήταν ιατρική εξέταση, διευκρίνισε η εκπρόσωπος Καρίν Ζαν-Πιερ κατά το μπρίφινγκ των δημοσιογράφων. Ο Λευκός Οίκος είχε δώσει προηγουμένως αντικρουόμενες εκδοχές για το αν ο Μπάιντεν είχε δει γιατρό μετά την τηλεμαχία με τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα.
