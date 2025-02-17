Ο επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, θα συναντηθεί με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή στο Ριάντ.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση καθώς αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση ότι ο Ντμίτριεφ, πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs και εκπαιδευμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να συναντήσει Ρώσους αξιωματούχους, μαζί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Βαλτς και τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντμίτριεφ, 49, ένας τραπεζίτης επενδύσεων που σπούδασε στο Χάρβαρντ και στο Στάνφορντ τη δεκαετία του 1990, εργάστηκε στις αμερικανικές εταιρείες Goldman Sachs και McKinsey πριν επιστρέψει στη Μόσχα.

Ο Ντμίτριεφ διηύθυνε την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Delta Equity Partners στη Ρωσία, προτού διοριστεί από τον Πούτιν επικεφαλής του RDIF, το οποίο δημιουργήθηκε το 2011 για να διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις στη Ρωσία.

Έπαιξε ρόλο στις πρώτες επαφές μεταξύ της Μόσχας και της ομάδας του Τραμπ όταν ο Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016, καθώς και στην οικοδόμηση της σχέσης της Ρωσίας με τη Σαουδική Αραβία, η οποία οδήγησε σε συμφωνία για την τιμή του πετρελαίου του ΟΠΕΚ+.

Ο Ντμίτριεφ έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος διαδραμάτισε επίσης ρόλο στη μεσολάβηση της ανταλλαγής κρατουμένων την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία έχει αναφερθεί και από τις δύο πλευρές ως ο πιθανός τόπος για την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

