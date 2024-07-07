Να εμψυχώσει τους οπαδούς του Εθνικού Μετώπου (RN) επιχείρησε η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν λίγο μετά μετά την ολική ανατροπή στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών που στέλνει το RN στην τρίτη θέση.



"Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν επτά βουλευτές. Σημειώνω την πρόοδο μπροστά σε έναν συνασπισμό όλων των κινημάτων", δήλωσε η Μαρίν Λεπέν στο δίκτυο TF1.



"Απόψε, το Εθνικό Μέτωπο είναι το κορυφαίο κόμμα στη Γαλλία όσον αφορά τον αριθμό των βουλευτών. Βλέπω τους σπόρους της αυριανής νίκης. Η παλίρροια ανεβαίνει, δεν έχει ανέβει αρκετά ψηλά αυτή τη φορά, αλλά η νίκη απλώς καθυστέρησε" σημείωσε η Λεπέν.

«Στα χέρια της ακροαριστεράς η Γαλλία - Επικράτησε συμμαχία ατιμίας»

Στις πρώτες του δηλώσεις λίγο νωρίτερα, ο Ζορντάν Μπαρντελά ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους που στήριξαν την Εθνική Συσπείρωση και τους υποψηφίους της, λέγοντας ότι "επικράτησε μια συμμαχία ατιμίας και επικίνδυνων συμμαχιών".

"Αυτές οι συμμαχίες ρίχνουν τη Γαλλία στα χέρια της άκρας αριστεράς" υποστήριξε ο ηγέτης της ακροδεξιάς.

"Θα ενισχύσουμε το έργο μας στην αντιπολίτευση, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο νομοθέτες της Εθνικής Συσπείρωσης θα ενωθούν σε μια μεγάλη ομάδα" τόνισε ο Μπαρντελά.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης μίλησε για ιστορικά κέρδη για το κόμμα του την Κυριακή και κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι "έσπρωξε τη Γαλλία σε αβεβαιότητα και αστάθεια".

"Ο Μακρόν επέλεξε να παραλύσει τους θεσμούς μας" πρόσθεσε.

