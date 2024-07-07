Πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μετά την ολική ανατροπή στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών που έριξε την ακροδεξιά στην τρίτη θέση.

"Στο Παρίσι ενθουσιασμός, στη Μόσχα απογοήτευση, στο Κίεβο ανακούφιση. Αρκετά για να είσαι ευτυχισμένος στη Βαρσοβία" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολωνός πρωθυπουργός στο X.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τουσκ είχε περίπου 4.000 "μού αρέσει", και σχεδόν 1.000 αναδημοσιεύσεις, 10 λεπτά μετά την ανάρτησή του

In Paris enthusiasm, in Moscow disappointment, in Kyiv relief. Enough to be happy in Warsaw. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 7, 2024

