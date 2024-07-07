Λογαριασμός
«Στη Μόσχα απογοήτευση…»: Πανηγυρίζει για την ήττα της ακροδεξιάς στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τουσκ

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τουσκ είχε περίπου 4.000 "μού αρέσει" και σχεδόν 1.000 αναδημοσιεύσεις, 10 λεπτά μετά την ανάρτησή του

«Στη Μόσχα απογοήτευση…»: Πανηγυρίζει για το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τουσκ

Πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μετά την ολική ανατροπή στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών που έριξε την ακροδεξιά στην τρίτη θέση. 

"Στο Παρίσι ενθουσιασμός, στη Μόσχα απογοήτευση, στο Κίεβο ανακούφιση. Αρκετά για να είσαι ευτυχισμένος στη Βαρσοβία" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολωνός πρωθυπουργός στο X. 

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τουσκ είχε περίπου 4.000 "μού αρέσει", και σχεδόν 1.000 αναδημοσιεύσεις, 10 λεπτά μετά την ανάρτησή του

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τουσκ Εκλογές στη Γαλλία
