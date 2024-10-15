Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε σήμερα έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των μελών του στρατού του Λιβάνου στο νότιο τμήμα της χώρας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει σύντομης διάρκειας εισβολές σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μικάτι έκανε λόγο για «σοβαρές προσπάθειες» της διεθνούς κοινότητας για την επιβολή μιας κατάπαυσης του πυρός, μετά τον ανοιχτό πόλεμο Ισραήλ - Χεζμπολάχ που ξεκίνησε με την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες.

Σε άλλη του συνέντευξη στο Al Jazeera ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «έλαβε κάποιου είδους εγγυήσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση ότι το Ισραήλ θα αποκλιμακώσει τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και τα προάστια της πόλης.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις τελευταίες ημέρες ότι η πίεση των ΗΠΑ έχει οδηγήσει το Ισραήλ να μειώσει τα πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Τα δημοσιεύματα αυτά διαψεύσθηκαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους που τόνισαν ότι το Ισραήλ έχει την ελευθερία να λειτουργεί όπως το κρίνει αναγκαίο.

«Το κράτος του Λιβάνου είναι έτοιμο να επιβάλει την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου» σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένου του 1701 που προβλέπει ότι μόνο ο στρατός και κυανόκρανοι θα είναι αναπτυγμένοι στον νότιο Λίβανο, είπε.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 στρατιώτες στο νότο και θέλουμε να τους αυξήσουμε σε 7.000 έως 11.000», δήλωσε ο Μικάτι.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι πραγματοποιεί χερσαίες εισβολές στον Λίβανο από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «υπάρχουν προωθήσεις και υποχωρήσεις (Ισραηλινών στρατιωτών) οι οποίοι μπαίνουν και φεύγουν» από το λιβανικό έδαφος.

Ο Μικάτι ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έλαβε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού για να «αφαιρέσει κάθε πρόσχημα» να το στοχοποιήσει το Ισραήλ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε το Ιράν ότι επιδιώκει να στείλει όπλα στη Χεζμπολάχ, τη σύμμαχό του, μέσω του αεροδρομίου της Βηρυτού, και προειδοποίησε ότι θα απέτρεπε αυτές τις απόπειρες.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Αλί Χαμίε απέρριψε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις ισραηλινές κατηγορίες για αποστολές όπλων στη Χεζμπολάχ μέσω του λιβανικού αεροδρομίου και συνοριακών περασμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.