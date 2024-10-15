Ισπανία: Κατασχέθηκαν ουσίες για χημικά όπλα που προορίζονταν για τη Ρωσία

Η ισπανική αστυνομία κατάσχεσε 13 τόνους απαγορευμένων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων «πιθανών» πρόδρομων ουσιών για χημικά όπλα, που είχαν προορισμό τη Ρωσία παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνελήφθησαν τέσσερα ύποπτα μέλη εγκληματικής ομάδας, τα οποία πιστεύεται ότι προσπάθησαν να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις προμηθεύοντας με τρόπο παράνομο χημικά προϊόντα τη Ρωσία, μέσω μιας εταιρείας πώλησης οστράκων, την οποία διαχειρίζονται «πολίτες ρωσικής καταγωγής».

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποδείχθηκε ότι χημικές ουσίες που διεθνώς υπόκεινται σε καθεστώς κυρώσεων, μερικές από τις οποίες είναι πιθανές πρόδρομες ουσίες για χημικά όπλα και νευροτοξικούς παράγοντες, είχαν εξαχθεί κατά το παρελθόν μέσω αυτής της εταιρικής δομής», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση η εθνική αστυνομία και η φορολογική αρχή.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τι είδους χημικές ουσίες κατασχέθηκαν στην τελευταία επιχείρηση.

Οι χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε κοντέινερ στο λιμάνι της Βαρκελώνης, ενώ οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στα παρακείμενα χωριά Σαντ Φελίου ντε Γκουιξόλς, Σερντανιόλα ντε Βάλες και Σάντατ Περπέτουα ντε Μόγκοντα. Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για λαθρεμπόριο απαγορευμένων προϊόντων.

Η ισπανική εταιρεία είχε δημιουργήσει ένα εξελιγμένο υλικοτεχνικό και οικονομικό δίκτυο για να εξάγει στη Ρωσία χημικά προϊόντα που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις, αναφέρει η αστυνομία.

Η εταιρεία είχε μια θυγατρική στη Μόσχα, η οποία τελικά παρέλαβε τα χημικά, καθώς και αρκετές εταιρείες-βιτρίνες σε χώρες όπως η Αρμενία και το Κιργιστάν για να αποκρύψει τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων, τα οποία αργότερα επαναδρομολογήθηκαν στη Ρωσία, πρόσθεσαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επιβάλει σαρωτικές κυρώσεις στη Μόσχα από το 2022, δήλωσε ότι καταβάλλει προσπάθειες για την πάταξη των εταιρειών που πωλούν προϊόντα διπλής χρήσης στη Ρωσία μέσω κρατών της κεντρικής Ασίας για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία κατηγόρησαν αμφότερες τη Ρωσία για παραβίαση της διεθνούς απαγόρευσης της χρήσης χημικών όπλων στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, με το Λονδίνο να επιβάλει κυρώσεις σε στρατεύματα που, όπως είπε, συμμετείχαν στη χρήση τους.

Στο μεταξύ η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει στου δημοσιογράφους τον Μάιο ότι η Μόσχα εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της βάσει της συνθήκης που απαγορεύει τα χημικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

