Σε ένα πρόσφατο ταξίδι στο Στρασβούργο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε...υποσχεθεί ότι θα σπάσει πολλά μπουκάλια σαμπάνιας εάν ο φίλος του, Ντόναλντ Τραμπ, κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το politico σε ένα εκτενές άρθρο του, αναλύει ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες αισθάνονται νικητές μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, βάζοντας πρώτο στη λίστα, φυσικά τον Όρμπαν. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, τώρα ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει την υπόσχεσή του μπροστά στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη.

Η νίκη του Τραμπ προσφέρει τώρα μια ευκαιρία στις χώρες που επιδιώκουν να αντισταθούν στο κυρίαρχο ρεύμα της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το άρθρο, αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερη πολιτική κάλυψη για να εμποδίσουν τις Βρυξέλλες σχετικά με πολιτικές που κυμαίνονται από κυρώσεις κατά της Ρωσίας έως τις «πράσινες» μεταρρυθμίσεις.

Η εύθραυστη κυβέρνηση της Γαλλίας που απειλείται από μια δημοσιονομική μαύρη τρύπα και ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας που έχει καταρρεύσει, προσφέρει περισσότερο χώρο στους συντηρητικούς φίλους του Όρμπαν.

Ο Μακρόν αποδυναμώθηκε σοβαρά στο εσωτερικό της χώρας του μετά τις πρόωρες εκλογές που είδε το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση να κερδίζει τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο.

Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς βρίσκεται εν μέσω μιας μεγάλης κρίσης βλέποντας τον κυβερνητικό συνασπισμό του να καταρρέει.

Μελόνι

Εκτός από τον Όρμπαν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καθώς και ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ είναι ιδεολογικά κοντά στον Τραμπ - αν και η Μελόνι δεν συμμερίζεται τη φιλορωσική στάση του Όρμπαν.

Για τον Αντρέα Ντι Τζιουζέπε, μέλος του ιταλικού κοινοβουλίου από το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού που εκπροσωπεί τους Ιταλούς στη Βόρεια Αμερική, η νίκη του Τραμπ ενισχύει τη Μελόνι προσωπικά. «Σήμερα στην Ευρώπη, η Μελόνι θα έχει πρωταρχικό ρόλο. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον Τραμπ, είναι η μόνη συντηρητική μεταξύ των ιδρυτικών μελών της ΕΕ και των μεγάλων οικονομιών στην Ευρώπη και η προσέγγισή της μοιάζει πολύ με αυτή του Τραμπ».

Η ατζέντα του Όρμπαν

Για τον Όρμπαν, η εκλογή Τραμπ αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία η Δύση να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της, κυριαρχώντας οι συντηρητικές αξίες.

Ο Όρμπαν, ο οποίος συμφιλιώθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και συναντήθηκε μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες, ζήτησε επίσης μια «νέα ευρωπαϊκή στρατηγική» για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα «λυγίσουν» με τη συνεχιζόμενη οικονομική και στρατιωτική υποστήριξή τους στην Ουκρανία εάν ο Τραμπ διακόψει την αμερικανική βοήθεια.

Ο Μακρόν και ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι υποστήριξαν την Τετάρτη ότι η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα πρέπει να ωθήσει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια. Λίγες μέρες πριν από την ψηφοφορία, ο Πολωνός πρωθυπουργός έγραψε στο X ότι η εποχή της «γεωπολιτικής εξωτερικής ανάθεσης» πλησιάζει στο τέλος της.

Τέλος, αρκετοί διπλωμάτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί καθώς εκτιμούν ότι η εκλογή Τραμπ, αντί να φέρει πιο κοντά τις δυνάμεις της ΕΕ, η εκλογή Τραμπ θα τις διχάσει καθώς κάθε χώρα θα προσπαθήσει διμερώς να κερδίσει την εύνοια της Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

