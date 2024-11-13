Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Χομς, κοντά στον Λίβανο

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο σήμερα την περιοχή Κουσέιρ στην κεντρική Συρία, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το SANA έκανε λόγο για "ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο την περιοχή Κουσέιρ, στην επαρχία Χομς", έναν τομέα όπου η Χεζμπολάχ του Λιβάνου είναι παρούσα, προσθέτοντας ότι "οι συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας" ενεργοποιήθηκαν κατά "εχθρικών στόχων στον ουρανό" της περιοχής αυτής.

Η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο την περιοχή Κουσέιρ στο νότιο τμήμα της επαρχίας Χομς στην κεντρική Συρία, μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως οι αεροπορικές επιδρομές του αποσκοπούν στο να περιορίσει τη μεταφορά όπλων από το Ιράν μέσω της Συρίας που προορίζονται για τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Όπως αναφέρει, η μεταφορά όπλων είναι ευρέως διαδεδομένη στην πόλη Κουσέιρ, κοντά στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το Ισραήλ διεξάγει εδώ και χρόνια στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στη Συρία οι οποίοι που συνδέονται με το Ιράν, αλλά κλιμάκωσε τις επιδρομές αυτές μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

