Τραμπ: «Αρχίζει ο Χρυσός Αιώνας της Αμερικής»

«Θα είναι ο χρυσός αιώνας της Αμερικής. Είναι μία μεγαλειώδης νίκη για τον αμερικανικό λαό, που θα μας επιτρέψει να κάνουμε και πάλι μεγάλη την Αμερική…» Αυτές ήταν οι πρώτες πανηγυρικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τους διχασμούς των τελευταίων τεσσάρων ετών, ήρθε η ώρα να ενώσουμε» τόνισε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Κάθε τόσο οι οπαδοί του τον διέκοπταν με το σύνθημα: «USA, USA».



Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν σε μία στιγμή που ακόμη δεν είχε ανακοινωθεί το επίσημο αποτέλεσμα. Θεωρητικά συνεχιζόταν και η καταμέτρηση ψήφων σε κρίσιμες πολιτείες, όπως η Αριζόνα και το Μίτσιγκαν. Ωστόσο, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είχε ήδη εξασφαλίσει 266 από τους 270 εκλέκτορες που απαιτούνται για τη νίκη. Η υποψήφια των Δημοκρατικών και σημερινή αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις είχε μόλις 219 εκλέκτορες. Το δίκτυο FOX ανακήρυξε τον Τραμπ νικητή των εκλογών και το προβάδισμά του θεωρείται πλέον μη ανατρέψιμο.



Σε αντίθεση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτή τη φορά δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για τον νικητή, αν και η Κάμαλα Χάρις θα περιμένει το τελικό αποτέλεσμα πριν κάνει δηλώσεις, όπως ανέφερε το επιτελείο της. Όλα δείχνουν πάντως ότι σε ηλικία 78 ετών ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο για μία δεύτερη προεδρική θητεία, μετά την περίοδο 2016-2020. «Σας ευχαριστώ που με εκλέξατε 47ο, αλλά και 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, θυμίζοντας την πρώτη θητεία του στον προεδρικό θώκο.

Ισχνή πλειοψηφία στη Γερουσία

«Η Αμερική μας έδωσε μία ισχυρή εντολή εντολή, που δεν έχει προηγούμενο» λέει ο Τραμπ στους οπαδούς του, για να προσθέσει ότι «έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο και στη Γερουσία». Παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές, οι Αμερικανοί ψήφισαν την Τρίτη και για τα δύο Σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ρεπουμπλικανοί εξασφαλίζουν τουλάχιστον 51 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, η οποία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νομοθετικό έργο. Η πολιτική αλλαγή οφείλεται κυρίως στις νίκες τους στις κρίσιμες πολιτείες της Δυτικής Βιρτζίνια και του Οχάιο. Έτσι οι Ρεπουμπλικανοί ανακτούν την (ισχνή, έστω) πλειοψηφία από τους Δημοκρατικούς.



Μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν ήταν ακόμη σαφές αν οι Ρεπουμπλικανοί θα επικρατήσουν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πάντως, ο γνωστός «τραμπικός» επικεφαλής της Βουλής Μάικ Τζόνσον έσπευσε να συγχαρεί τον «νεοεκλεγέντα πρόεδρο» και να τον διαβεβαιώσει ότι «οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμοι να στηρίξουν την ατζέντα του America First».

«Η πιο εντυπωσιακή επιστροφή»

Τον Τραμπ συνόδευαν στις πρώτες δηλώσεις του η οικογένειά του και οι στενοί συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέιμς Έντι Βανς, ο οποίος έκανε λόγο για την «πιο εντυπωσιακή επιστροφή (comeback) στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ». Σημειώνεται ότι την ίδια ακριβώς διατύπωση χρησιμοποίησε, μετά από λίγες ώρες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγχαίροντας τον Ντόναλντ Τραμπ.



Αν και δεν ήταν η κατάλληλη ώρα για προγραμματικές δηλώσεις στη Φλόριντα, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να θίξει το ζήτημα της μετανάστευσης, λέγοντας ότι θα «αποκαταστήσει τα σύνορα των ΗΠΑ» και ότι κατά βάση δεν έχει αντίρρηση στις αφίξεις νέων μεταναστών, αρκεί «να έρχονται με νόμιμο τρόπο». Επιπλέον, έκανε ειδική αναφορά στον Έλον Μασκ, τον οποίο χαρακτήρισε «ανερχόμενο αστέρα», χωρίς πάντως να αναφέρει λεπτομέρειες για το αν θα αξιοποιηθεί σε κάποια πολιτική θέση.





