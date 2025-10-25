Ο Τραμπ δεν θα συναντήσει τον Πούτιν χωρίς μια ειρηνευτική συμφωνία - «Σύντομα η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έως ότου θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν. «Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Νωρίτερα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για επενδύσεις και οικονομικές συνεργασίες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται κοντά σε μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό τοιυ πολέμου που διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια. «Πιστεύω ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται στην πραγματικότητα αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση. Είναι μια μεγάλη κίνηση από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να δεχθεί το πάγωμα του μετώπου», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο CNN. «Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν ότι η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει εντελώς, οπότε στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση που μπορεί να επιτευχθεί», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της DW, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη από το Όσλο, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ότι αποδέχεται κατ' αρχήν την αμερικανική πρόταση να «παγώσουν οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου» με τη Ρωσία, λέγοντας μάλιστα ότι πρόκειται για έναν «καλό συμβιβασμό».

Μία τέτοια λύση θα σήμαινε ωστόσο ότι η Ρωσία θα διατηρούσε υπό την κατοχή της το 78% της περιοχής του Ντονμπάς. Για τον Ζελένσκι αυτός δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά η εκκίνηση της όποιας συζήτησης ως «βάση διαπραγμάτευσης». Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε καν αυτόν τον συμβιβασμό προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αναφορικά με την αναβληθείσα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ υποστήριξε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αλλά «πιθανώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

«Σύντομα η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα»

Στο μεταξύ, ο Τραμπ συναντήθηκε σήμερα, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, με τον εμίρη του Κατάρ και τον πρωθυπουργό της χώρας, με τους οποίους συζήτησε την εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια στάσης του προεδρικού αεροσκάφους στο Κατάρ για ανεφοδιασμό.

Μπροστά στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, και του πρωθυπουργού, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, η χώρα των οποίων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος ο Αμερικανός πόλεμος για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «αυτή θα πρέπει να είναι μια μακροχρόνια ειρήνη» ενώ όταν ρωτήθηκε πότε θα είναι έτοιμη η δύναμη σταθεροποίησης απάντησε «σύντομα».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε εξάλλου ότι το Κατάρ θα συμβάλει στέλνοντας ειρηνευτικές δυνάμεις, εφόσον χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.