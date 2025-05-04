Φέτος θα πέσουν οι υπογραφές για την τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας (έργο IMEC) που θα ενώνει την Κύπρο με το Ισραήλ, όπως συμφωνήθηκε κατά τη διπλωματική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή μεταξύ του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κύπριου Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας Ελί Κοέν και του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου και συμφωνήθηκε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο (έργο IMEC) που θα συνδέει τις δύο χώρες - και, στο μέλλον, την Κύπρο με την Ευρώπη - θα υπογραφεί φέτος.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, with Cypriot @PresidentCYP Nikos @Christodulides. They first met privately and then held an expanded meeting. 🇮🇱🇨🇾https://t.co/gEXRAgqHqG pic.twitter.com/JbCDB3mqrm — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 4, 2025

Η τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια, δεδομένου ότι το Ισραήλ θεωρείται «νησιωτικό έθνος» από ενεργειακής άποψης και δεδομένου ότι ο διάδρομος υποδομών θα αποτελέσει σύνδεσμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Συζητήθηκε επίσης η συμφωνία για την κατανομή του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη-Γισάι» μεταξύ των δύο χωρών, οι διαπραγματεύσεις για την οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η οποία αναμένεται να υπογραφεί τους επόμενους δύο μήνες.

